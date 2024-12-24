В Тамбовской области подвели итоги пилотного проекта по стимулированию рождаемости Комментариев: 0



Проект реализуется в Жердевском округе и городе Кирсанове. На его выполнение было выделено 475 миллионов рублей из федерального бюджета, что позволило организовать 128 мероприятий. Однако по шести объектам — строительству водозаборной скважины, двух МФЦ, двух арендных домов и благоустройству парка — возникли задержки. Причиной стали недобросовестные подрядчики, из-за которых региональному бюджету пришлось выплатить штрафы на сумму 22 миллиона рублей.



Евгений Первышов заявил, что власти намерены предъявить подрядчикам иски и включить их в реестр недобросовестных исполнителей, данные которого будут размещены на сайте областного правительства.



Главная цель проекта — создание благоприятной среды для жизни, развитие системы здравоохранения и социальной поддержки, благоустройство территорий, а также укрепление репродуктивного здоровья и поддержка семей.



В рамках проекта в Тамбовской области внедрены региональные инициативы: размер материнского капитала и земельного сертификата для многодетных семей в пилотных муниципалитетах увеличен с 100 до 300 тысяч рублей.



Проект, направленный на укрепление демографической ситуации, продлён до 31 декабря 2025 года. В правительстве Тамбовской области подведены итоги пилотного федерального проекта, направленного на стимулирование рождаемости и создание комфортных условий для семей с детьми. О результатах сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.Проект реализуется в Жердевском округе и городе Кирсанове. На его выполнение было выделено 475 миллионов рублей из федерального бюджета, что позволило организовать 128 мероприятий. Однако по шести объектам — строительству водозаборной скважины, двух МФЦ, двух арендных домов и благоустройству парка — возникли задержки. Причиной стали недобросовестные подрядчики, из-за которых региональному бюджету пришлось выплатить штрафы на сумму 22 миллиона рублей.Евгений Первышов заявил, что власти намерены предъявить подрядчикам иски и включить их в реестр недобросовестных исполнителей, данные которого будут размещены на сайте областного правительства.Главная цель проекта — создание благоприятной среды для жизни, развитие системы здравоохранения и социальной поддержки, благоустройство территорий, а также укрепление репродуктивного здоровья и поддержка семей.В рамках проекта в Тамбовской области внедрены региональные инициативы: размер материнского капитала и земельного сертификата для многодетных семей в пилотных муниципалитетах увеличен с 100 до 300 тысяч рублей.Проект, направленный на укрепление демографической ситуации, продлён до 31 декабря 2025 года.



