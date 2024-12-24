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В Тамбовской области подвели итоги пилотного проекта по стимулированию рождаемости

Вчера, 14:36
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В правительстве Тамбовской области подведены итоги пилотного федерального проекта, направленного на стимулирование рождаемости и создание комфортных условий для семей с детьми. О результатах сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

Проект реализуется в Жердевском округе и городе Кирсанове. На его выполнение было выделено 475 миллионов рублей из федерального бюджета, что позволило организовать 128 мероприятий. Однако по шести объектам — строительству водозаборной скважины, двух МФЦ, двух арендных домов и благоустройству парка — возникли задержки. Причиной стали недобросовестные подрядчики, из-за которых региональному бюджету пришлось выплатить штрафы на сумму 22 миллиона рублей.

Евгений Первышов заявил, что власти намерены предъявить подрядчикам иски и включить их в реестр недобросовестных исполнителей, данные которого будут размещены на сайте областного правительства.

Главная цель проекта — создание благоприятной среды для жизни, развитие системы здравоохранения и социальной поддержки, благоустройство территорий, а также укрепление репродуктивного здоровья и поддержка семей.

В рамках проекта в Тамбовской области внедрены региональные инициативы: размер материнского капитала и земельного сертификата для многодетных семей в пилотных муниципалитетах увеличен с 100 до 300 тысяч рублей.

Проект, направленный на укрепление демографической ситуации, продлён до 31 декабря 2025 года.
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