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Тамбовской области выделили 240 млн на благоустройство в 2024 году
Тамбовская область получит 240 миллионов рублей на благоустройство в этом году. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на создание комфортной городской среды в ряде регионов. В 2024 году субсидия для Тамбовской области увеличится до 240 миллионов рублей, что на 8,3 миллиона больше ранее предусмотренного. Эти средства будут направлены на обустройство детских игровых площадок в Жердевском муниципальном округе и городе Кирсанове, где реализуется федеральный пилотный проект по стимулированию рождаемости.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году в Тамбовской области благоустроят 85 дворов и 48 общественных пространств. На данный момент завершены работы на 54 дворовых и 30 общественных территориях. Программа реализована в Гавриловском, Знаменском, Инжавинском, Кирсановском, Пичаевском, Мучкапском, Токаревском, Ржаксинском, Староюрьевском муниципальных округах и городе Уварово.
Фото: tambov.gov.ru
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Тамбовская область получит 240 миллионов рублей на благоустройство в этом году. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на создание комфортной городской среды в ряде регионов. В 2024 году субсидия для Тамбовской области увеличится
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