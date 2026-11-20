«Решил представить своё эссе, которое написал после смерти обоих моих старших товарищей», — рассказал писатель.

«Никаких комментариев. Пусть за вас скажут всё, что вы написали», — процитировал Владимир Селивёрстов своего старшего товарища.

«Снимешь с полки „Крепость на Цне“, откроешь. Льётся со страниц негромкая, но услышанная людьми сильная, многоцветная русская проза», — отметил он.

«Как всегда опаздываем сказать добрые слова живому», — заметил Владимир Селивёрстов.

В Тамбовской областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялся творческий вечер адвоката, писателя и краеведа Владимира Селивёрстова «Вспоминая Акулинина и Кравченко». Встречу посвятили двум известным тамбовским литераторам — Александру Акулинину и Василию Кравченко, с которыми автора связывали многолетняя дружба и творческое общение.Поводом для вечера стало неожиданное открытие: изучая карту Тамбова, Владимир Селивёрстов обнаружил на севере города две параллельные улицы, названные в честь его старших товарищей.Основой выступления стали личные воспоминания Владимира Селивёрстова, записанные много лет назад. Особое место в них заняли знаменитые литературные пятницы, которые Александр Акулинин устраивал в своей квартире.На этих встречах собирались тамбовские писатели и начинающие авторы, читали новые произведения и обсуждали написанное. По воспоминаниям Селивёрстова, за годы существования литературного кружка через него прошли сотни людей.Александр Акулинин отличался требовательностью к текстам, но при этом бережно относился к начинающим литераторам. Одним из правил встреч было предоставлять произведению возможность говорить за себя.Писатель вспомнил и домашнюю атмосферу этих собраний. Квартира Акулининых была заполнена книгами, а гостей угощали простой домашней едой. Литературные обсуждения продолжались за общим столом.Отдельный эпизод выступления был посвящён решению Александра Акулинина оставить хорошо оплачиваемую работу слесаря, чтобы полностью сосредоточиться на литературе. По словам Селивёрстова, значительную роль в этом сыграла супруга писателя Зинаида, которая ради поддержки семьи была вынуждена работать сразу в двух местах.Говоря о творческом наследии Александра Акулинина, Владимир Селивёрстов особо выделил его отношение к русскому языку и точности художественного слова.Василию Кравченко автор вечера также посвятил воспоминания о многолетнем общении, литературных беседах и дружбе. Оба писателя принадлежали к одному поколению тамбовских литераторов, многие годы участвовали в культурной жизни региона.Разговор о творчестве постепенно перешёл к теме человеческой памяти и отношения к ушедшим друзьям.(1938–2010) — писатель, издатель, заслуженный работник культуры России. В 1993–2003 годах возглавлял Тамбовскую областную писательскую организацию, основал «Книжную лавку писателя» и «Рассказ-газету». Среди его произведений — «Шурка-поводырь», «Праздник прощания с игрушками» и «Крепость на Цне».(1937–2013) — писатель и журналист, выпускник Мичуринского государственного педагогического института, член Союза писателей и Союза журналистов России. Автор произведений «Зубы дракона», «Сага о заблудших» и других книг.