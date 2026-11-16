Прокуратура проверила ограничения доступа к магазинам на Центральном рынке Тамбова Комментариев: 0



В выезде также участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области Екатерина Мовчан, представители городского комитета земельных и имущественных отношений и предприниматели Михаил Панфилов и Александр Ульянов.



Поводом для разбирательства стали жалобы собственников недвижимости на улице Коммунальной. Ранее Михаил Панфилов сообщил, что сначала за проезд к его объектам стали требовать 200 рублей, а с 16 октября его автомобиль перестали пропускать вовсе. Предприниматель имеет инвалидность I группы и подчёркивает, что автомобиль необходим ему для передвижения.



Основным предметом прокурорской проверки стала законность установки шлагбаума. Представитель надзорного ведомства предложила установить, на каком земельном участке он расположен и кому принадлежит территория.



Однако представители городской администрации пояснили, что достоверно определить границы участка без проведения кадастровых работ невозможно.



К моменту проверки один из шлагбаумов — со стороны улицы Коммунальной возле торгового центра «XXI век» — уже демонтировали. По словам прокурора, через этот въезд теперь обеспечен доступ к объектам недвижимости, в том числе автомобильного транспорта.



В то же время возле помещений Михаила Панфилова и Александра Ульянова сохранились металлические столбы с цепью, препятствующие проезду. Проверяющие зафиксировали их расположение. Представителям городского земельного комитета предстоит выяснить основания установки ограждений и возможность их демонтажа.



Отдельное обсуждение вызвала ситуация у входа в магазин, где ранее разместили поддоны с тротуарной плиткой.



Как сообщалось ранее, 9 ноября строительные материалы сложили непосредственно перед входом в торговое помещение. На записи камеры видеонаблюдения, запечатлевшей разгрузку, слышны слова одного из присутствующих: «Мы им подлянку делаем, мы им перекрываем вход». Личности участников разговора и обстоятельства размещения материалов не установлены.



Во время прокурорского выезда главный редактор «Вердикта» Алексей Толмачёв спросил юриста ООО «Тамбовский центральный рынок» Алексея Худокормова, считает ли тот допустимым перекрытие входа поддонами.



«Да, абсолютно. Завтра мы поставим здесь забор в рамках своих прав», — ответил представитель рынка.



На вопрос предпринимателя Александра Ульянова, действительно ли планируется установить забор, юрист подтвердил намерение, сославшись на права предприятия.



Позиция представителя рынка вызвала возражения бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.



«Вы не слышите никого. Вам наплевать на администрацию города, на уполномоченного по правам предпринимателей, на прокуратуру. Мягко говоря, это просто некрасиво», — заявила она.



При осмотре проверяющие измерили ширину прохода между поддонами и входом в магазин.



«От палет до входной двери 67 сантиметров. Вход и выход затруднительны», — констатировала прокурор.



При этом она уточнила, что текущая проверка проводится по обстоятельствам установки шлагбаума. Законность размещения строительных материалов у входа в магазин потребует отдельной проверки.



Ранее были убраны мусорные контейнеры и другие препятствия возле запасного выхода из торгового помещения.



В ходе выезда также обсуждались требования антитеррористической защищённости, на которые могут ссылаться при ограничении доступа на территорию рынка.



По словам прокурора, ООО «Тамбовский центральный рынок» не включено в утверждённый администрацией Тамбова перечень мест массового пребывания людей. В связи с этим, как пояснила представитель надзорного ведомства, соответствующие требования антитеррористической защищённости к рассматриваемому объекту не применяются.



Споры о доступе к торговым помещениям на Центральном рынке продолжаются с октября. Ранее предприниматели обращались за содействием к региональному бизнес-омбудсмену, а обстоятельства установки ограждений и размещения строительных материалов стали предметом публикаций местных СМИ.



По итогам выездной проверки прокуратуре и городским службам предстоит определить правомерность установки препятствий на территории рынка. О принятии окончательных решений по результатам проверки пока не сообщалось. В Тамбове прокуратура провела выездную проверку по жалобам предпринимателей на ограничения прохода и проезда к принадлежащим им объектам недвижимости на территории Центрального рынка. Проверяющие осмотрели шлагбаумы, металлические ограждения и заваленный строительными материалами вход в один из магазинов. Подробности сообщает деловое издание «Вердикт», главный редактор которого Алексей Толмачёв присутствовал при проверке.В выезде также участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области Екатерина Мовчан, представители городского комитета земельных и имущественных отношений и предприниматели Михаил Панфилов и Александр Ульянов.Поводом для разбирательства стали жалобы собственников недвижимости на улице Коммунальной. Ранее Михаил Панфилов сообщил, что сначала за проезд к его объектам стали требовать 200 рублей, а с 16 октября его автомобиль перестали пропускать вовсе. Предприниматель имеет инвалидность I группы и подчёркивает, что автомобиль необходим ему для передвижения.Основным предметом прокурорской проверки стала законность установки шлагбаума. Представитель надзорного ведомства предложила установить, на каком земельном участке он расположен и кому принадлежит территория.Однако представители городской администрации пояснили, что достоверно определить границы участка без проведения кадастровых работ невозможно.К моменту проверки один из шлагбаумов — со стороны улицы Коммунальной возле торгового центра «XXI век» — уже демонтировали. По словам прокурора, через этот въезд теперь обеспечен доступ к объектам недвижимости, в том числе автомобильного транспорта.В то же время возле помещений Михаила Панфилова и Александра Ульянова сохранились металлические столбы с цепью, препятствующие проезду. Проверяющие зафиксировали их расположение. Представителям городского земельного комитета предстоит выяснить основания установки ограждений и возможность их демонтажа.Отдельное обсуждение вызвала ситуация у входа в магазин, где ранее разместили поддоны с тротуарной плиткой.Как сообщалось ранее, 9 ноября строительные материалы сложили непосредственно перед входом в торговое помещение. На записи камеры видеонаблюдения, запечатлевшей разгрузку, слышны слова одного из присутствующих: «Мы им подлянку делаем, мы им перекрываем вход». Личности участников разговора и обстоятельства размещения материалов не установлены.Во время прокурорского выезда главный редактор «Вердикта» Алексей Толмачёв спросил юриста ООО «Тамбовский центральный рынок» Алексея Худокормова, считает ли тот допустимым перекрытие входа поддонами.На вопрос предпринимателя Александра Ульянова, действительно ли планируется установить забор, юрист подтвердил намерение, сославшись на права предприятия.Позиция представителя рынка вызвала возражения бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.При осмотре проверяющие измерили ширину прохода между поддонами и входом в магазин.При этом она уточнила, что текущая проверка проводится по обстоятельствам установки шлагбаума. Законность размещения строительных материалов у входа в магазин потребует отдельной проверки.Ранее были убраны мусорные контейнеры и другие препятствия возле запасного выхода из торгового помещения.В ходе выезда также обсуждались требования антитеррористической защищённости, на которые могут ссылаться при ограничении доступа на территорию рынка.По словам прокурора, ООО «Тамбовский центральный рынок» не включено в утверждённый администрацией Тамбова перечень мест массового пребывания людей. В связи с этим, как пояснила представитель надзорного ведомства, соответствующие требования антитеррористической защищённости к рассматриваемому объекту не применяются.Споры о доступе к торговым помещениям на Центральном рынке продолжаются с октября. Ранее предприниматели обращались за содействием к региональному бизнес-омбудсмену, а обстоятельства установки ограждений и размещения строительных материалов стали предметом публикаций местных СМИ.По итогам выездной проверки прокуратуре и городским службам предстоит определить правомерность установки препятствий на территории рынка. О принятии окончательных решений по результатам проверки пока не сообщалось.



