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В Тамбове скончалась профессор Державинского университета Светлана Пискунова
Вчера, 13:31
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В Тамбове 9 ноября на 80-м году жизни скончалась доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Светлана Пискунова. Известный исследователь русского языка посвятила работе в вузе 57 лет. О её смерти сообщили на кафедре русского языка, русской и зарубежной литературы университета.
Светлана Пискунова родилась в 1947 году в посёлке Чернянка Белгородской области. В 1969 году окончила историко-филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института, на базе которого впоследствии был создан Державинский университет.
Сразу после окончания института она начала преподавать на кафедре русского языка, с которой была связана вся её дальнейшая профессиональная деятельность.
Основными направлениями научной работы Светланы Пискуновой стали русская диалектология, лексикология, лексикография и лингвистический анализ текста. Особое внимание она уделяла изучению русских народных говоров и сохранению языкового наследия.
На протяжении многих лет профессор руководила научной лабораторией «Современные говоры в системе русской языковой культуры», занималась подготовкой аспирантов и докторантов.
Светлана Пискунова опубликовала более 370 научных работ, включая монографии, словари и статьи. Её исследования получили признание в российском и зарубежном научном сообществе.
За многолетнюю преподавательскую и исследовательскую деятельность Светлана Пискунова была удостоена звания почётного работника высшего профессионального образования Российской Федерации.
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