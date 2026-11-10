Яна Радюкова временно возглавила Державинский университет после гибели Павла Моисеева 0 Исполняющей обязанности ректора Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина стала Яна Радюкова, ранее занимавшая должность проректора по образованию, молодёжной политике и воспитательной работе. Информация о её назначении появилась на официальном сайте вуза в разделе руководства

В Тамбове возбудили уголовное дело из-за многолетних разливов канализации 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с многолетними разливами канализационных стоков в Тамбове. Ранее следователи расследовали возможную халатность должностных лиц городской администрации,

В Тамбове скончалась профессор Державинского университета Светлана Пискунова 0 В Тамбове 9 ноября на 80-м году жизни скончалась доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Светлана Пискунова. Известный исследователь русского языка посвятила работе в вузе 57 лет. О её смерти сообщили на кафедре русского языка, русской и

На Центральном рынке Тамбова стройматериалами перекрыли проход к магазину «Огородник» 0 На Центральном рынке Тамбова возник новый конфликт вокруг доступа к торговым помещениям. Возле входа в магазин «Огородник» в торговом центре «Эверест» разместили поддоны с тротуарной плиткой, существенно сузившие проход. После жалобы предпринимателя Михаила Панфилова ситуацией заинтересовались

В Тамбовской области предложили расширить перечень дней запрета на продажу алкоголя 0 В Тамбовской области предложили расширить перечень дней, когда запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующий законопроект внесли в областную Думу депутаты Константин Черкасов и Михаил Краснянский. Новые ограничения планируется ввести с 1 сентября 2027 года. Согласно документу,

В Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% 0 С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Тамбовской области вырастет на 6,8% и составит 16 788 рублей на душу населения. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Евгений Первышов. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 18 299

Налоговая предъявила остановившему производство Тамбовскому хлебозаводу требования на 125 млн рублей 0 Федеральная налоговая служба предъявила ОАО «Тамбовский хлебозавод», находящемуся в процедуре банкротства, требования на 124,9 млн рублей. Это более чем в 27 раз превышает сумму долга перед газоснабжающей организацией, по заявлению которой началось банкротство предприятия. Информация о новых

Союз промышленников Тамбовской области поддержал концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского 0 В Тамбове 10 ноября состоится концерт мультиинструменталиста Андрея Ясинского «Путь сердца» (12+). Музыкант представит программу, объединяющую звучание фортепиано, индийского ситара, хендпана, этнических флейт и ударных инструментов. Мероприятие пройдёт при поддержке Союза промышленников и

В Тамбове обсудили риски передачи регионам права исключать памятники из реестра 0 С 23 января 2027 года региональные власти получат право самостоятельно принимать окончательные решения об исключении памятников регионального и муниципального значения из реестра объектов культурного наследия. Новые полномочия и связанные с ними риски обсудили в Тамбове на круглом столе

В Мичуринске у школы № 17 открыли памятник Российскому солдату 0 В Мичуринске на территории школы № 17 открыли памятник Российскому солдату, посвящённый военнослужащим, погибшим в боевых действиях. Инициаторами создания монумента стали местные жители Михаил Иллиев и Александр Шмаков, которые реализовали проект с использованием собственных и заёмных средств, а

Прокуратура потребовала принять меры из-за износа дороги к СНТ «Эльдорадо» в Тамбове 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова подготовила проект представления главе городской администрации из-за неудовлетворительного состояния дороги к СНТ «Эльдорадо». Ещё в 2025 году специалисты выявили предельный износ дорожного покрытия на участке протяжённостью 2,3 км, однако средства на его

В Тамбове подрядчика будут судить за попытку хищения 3 млн рублей при ремонте дороги 0 В Тамбове перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в попытке похитить 3 млн рублей при исполнении муниципального контракта на ремонт дороги на Кронштадтской площади. По версии следствия, подрядчик пытался получить оплату за работы, качество и объём которых не соответствовали условиям

В Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году увеличится до 16,8 тысячи рублей 0 В Тамбовской области с 1 января 2027 года прожиточный минимум на душу населения составит 16,8 тыс. рублей, что примерно на 1,1 тыс. рублей больше действующего показателя. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов. Для трудоспособного населения прожиточный минимум

В Тамбове прекратили уголовное дело о халатности чиновников после жалоб на разливы сточных вод 0 В Тамбове прекращено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбуждённое после многочисленных жалоб жителей на разливы сточных вод. Следствие установило причины коммунальных аварий, однако расследование в отношении муниципальных чиновников

В ДТП под Тамбовом погиб ректор Державинского университета Павел Моисеев 0 В ночь на 5 ноября в посёлке Трегуляй под Тамбовом квадроцикл наехал на металлическое ограждение и перевернулся. В аварии погиб ректор Тамбовского государственного университета имени Державина, депутат областной Думы Павел Моисеев. Ему было 39 лет, у него осталась маленькая дочь. Глава Тамбовской

Прокурором Ленинского района Тамбова назначен Владимир Дептицкий 0 Прокурором Ленинского района города Тамбова сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Владимир Дептицкий. Приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации 23 октября. Владимир Дептицкий родился в мае 1983 года в селе Новоспасское Ульяновской области. В 2005 году окончил Московскую

В Тамбове расторгли контракт на ремонт драмтеатра за 121 млн рублей из-за бездействия подрядчика 0 В Тамбове расторгли контракт на капитальный ремонт областного драматического театра имени А. В. Луначарского стоимостью 121,4 млн рублей. Подрядчик — ООО «Проспект-В» из Ленинградской области — за четыре месяца так и не приступил к работам. Теперь региональным властям предстоит провести новую

Дело об избиении тамбовского школьника, впавшего в кому на три недели, передали в отдел особо важных дел 0 Уголовное дело об избиении школьника в Тамбове, получившего тяжёлую черепно-мозговую травму и впоследствии ставшего инвалидом, передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Расследование взял на личный контроль руководитель ведомства.

В Тамбове директора подрядной организации обвиняют в хищении 17,8 млн рублей при благоустройстве памятника Зое Космодемьянской 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Триумф», которого обвиняют в хищении более 17,8 млн рублей при благоустройстве территории возле памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд города.

В Тамбовской области пять институтов поддержки бизнеса объединят работу по принципу «единого окна» 0 В Тамбовской области пять организаций, оказывающих поддержку предпринимателям, договорились объединить работу по принципу «единого окна». Соглашение о межведомственном взаимодействии подписали 3 ноября в региональной Корпорации развития, выступившей инициатором проекта. К соглашению присоединились