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В Мичуринском округе школьники встретились с ветераном-пограничником
27 октября 2026
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В музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча учеников 9-го класса Заворонежской средней школы с ветераном-пограничником, участником боевых действий на таджикско-афганской границе Александром Медниковым.
Александр Медников — профессиональный военный. В 1989 году он окончил Тамбовское высшее военное командное Краснознамённое училище химической защиты имени Н. И. Подвойского. Первые шесть лет служил в авиационном полку на Севере командиром роты охраны и химической защиты.
Затем Медников был переведён в пограничные войска. В 1995–1998 годах он проходил службу на таджикско-афганской границе в должности начальника химической службы.
На встрече ветеран рассказал школьникам о своей службе, особенностях охраны разных участков государственной границы и работе пограничников. Учащиеся задавали вопросы о его военном прошлом и службе на таджикско-афганском направлении.
После беседы Александр Медников провёл для школьников экскурсию по музейной комнате. Ребята познакомились с экспонатами и макетами стрелкового оружия. В завершение встречи ученики пригласили ветерана провести подобное мероприятие в их школе.
Организаторы отмечают, что проведение таких встреч поддерживают глава Мичуринского округа Григорий Хубулов и глава Мичуринска Максим Харников.
Информационную поддержку военно-патриотических мероприятий оказывает региональное отделение Академии военных наук по Тамбовской области.
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