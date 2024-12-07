Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска Комментариев: 0



Виктор Михайлович поделился с ребятами своей уникальной биографией. В молодости он мечтал стать летчиком и, пройдя через годы учебы и службы, достиг своей цели. Воротников освоил несколько типов самолетов, включая Ил-28, Ту-95 и Ан-26. В 1986 году он был направлен в Афганистан, где перевозил войска и грузы, сталкиваясь с ежедневным риском и ответственностью. За проявленное мужество в боевых условиях Виктор Михайлович был удостоен ордена Красной Звезды.



На встрече ветеран рассказал о своей службе и боевых товарищах, а также поговорил с детьми о значении патриотизма, о любви к Родине и о том, как важно выбирать правильный жизненный путь. Он подчеркнул, что сила каждого гражданина — в его ответственности перед страной, семьей и народом.



После беседы Виктор Михайлович провел экскурсию по музейной комнате «Боевой Славы», где представил школьникам оружие, книги и другие экспонаты. Дети активно задавали вопросы, интересуясь не только службой в Афганистане, но и современной ситуацией в мире.



В завершение встречи классный руководитель 6А класса М.И. Филатова поблагодарила ветерана за ценный урок:

— Виктор Михайлович, спасибо за встречу. Подобные беседы формируют у детей верные ориентиры и учат их быть достойными гражданами. Мы будем рады видеть вас снова в нашей школе.



Виктор Михайлович пожелал школьникам хорошо учиться, заниматься спортом и расти достойными людьми, готовыми защищать свою Родину.



Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» благодарит главу города Мичуринска М.В. Харникова, главу Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулова и депутата Государственной Думы А.А. Полякова за проведение встреч с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского МО.

Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На этой неделе учащиеся 6-го класса школы № 1 города Мичуринска встретились с подполковником, летчиком и кавалером ордена Красной Звезды Виктором Михайловичем Воротниковым.Виктор Михайлович поделился с ребятами своей уникальной биографией. В молодости он мечтал стать летчиком и, пройдя через годы учебы и службы, достиг своей цели. Воротников освоил несколько типов самолетов, включая Ил-28, Ту-95 и Ан-26. В 1986 году он был направлен в Афганистан, где перевозил войска и грузы, сталкиваясь с ежедневным риском и ответственностью. За проявленное мужество в боевых условиях Виктор Михайлович был удостоен ордена Красной Звезды.На встрече ветеран рассказал о своей службе и боевых товарищах, а также поговорил с детьми о значении патриотизма, о любви к Родине и о том, как важно выбирать правильный жизненный путь. Он подчеркнул, что сила каждого гражданина — в его ответственности перед страной, семьей и народом.После беседы Виктор Михайлович провел экскурсию по музейной комнате «Боевой Славы», где представил школьникам оружие, книги и другие экспонаты. Дети активно задавали вопросы, интересуясь не только службой в Афганистане, но и современной ситуацией в мире.В завершение встречи классный руководитель 6А класса М.И. Филатова поблагодарила ветерана за ценный урок:— Виктор Михайлович, спасибо за встречу. Подобные беседы формируют у детей верные ориентиры и учат их быть достойными гражданами. Мы будем рады видеть вас снова в нашей школе.Виктор Михайлович пожелал школьникам хорошо учиться, заниматься спортом и расти достойными людьми, готовыми защищать свою Родину.Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» благодарит главу города Мичуринска М.В. Харникова, главу Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулова и депутата Государственной Думы А.А. Полякова за проведение встреч с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского МО.



