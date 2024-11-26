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«Встреча поколений»: ветераны Афганистана делятся опытом с мичуринской молодёжью

Сегодня, 12:16
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«Встреча поколений»: ветераны Афганистана делятся опытом с мичуринской молодёжьюМичуринское отделение организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередные встречи школьников с ветеранами боевых действий прошли на этой неделе в музейной комнате «Боевой Славы». Это пространство, наполненное экспонатами, связанными с войной в Афганистане, такими как личные вещи солдат, макеты оружия и исторические фотоматериалы, помогает создать атмосферу, способствующую погружению в историю.

Первая встреча состоялась для учащихся 8 класса школы №17 города Мичуринска. Ветераны Виктор Михайлович Воротников, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, и Томирос Биналиевич Хайрадзе, старший прапорщик, рассказали школьникам о своём боевом опыте.

Виктор Михайлович, прошедший обучение в Тамбовском ВВАУ им. М. Расковой и исполнивший мечту стать лётчиком, поделился историей службы в Афганистане. Сложные условия, связанные с появлением у противника стингеров, требовали максимальной выдержки и профессионализма, что помогло ему справиться с опасностями того времени. Томирос Биналиевич, проведший в Афганистане почти три года, рассказал о рисках сопровождения колонн с боеприпасами и грузами, подчеркнув, что это была нелёгкая служба, оставившая глубокие следы в памяти.

Вторая встреча объединила учеников 8 и 9 классов школы в селе Кочетовка. Перед ними выступили ветераны Юрий Николаевич Бабичев, Владимир Николаевич Похорский и Игорь Александрович Шаров. Они подробно рассказали о своём боевом пути, климатических особенностях Афганистана и опыте взаимодействия с сослуживцами. Особое внимание было уделено различиям между событиями в Афганистане и текущими операциями на Украине, что вызвало интерес у школьников.

Формат беседы позволил детям задать множество вопросов, на которые ветераны с готовностью отвечали. После диалога ребята познакомились с экспонатами музейной комнаты и выразили благодарность гостям за их подвиг и мудрые наставления.

Проект «Встреча поколений» осуществляется при поддержке главы Мичуринска Михаила Харникова, главы Мичуринского района Георгия Хубулова и депутата Государственной Думы Андрея Полякова. Такие мероприятия способствуют воспитанию у молодёжи чувства патриотизма, уважения к старшему поколению и интереса к истории своей страны.
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«Встреча поколений»: ветераны Афганистана делятся опытом с мичуринской молодёжью

Сегодня, 12:16
0
Мичуринское отделение организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередные встречи школьников с ветеранами боевых действий прошли на этой неделе в музейной комнате «Боевой Славы». Это пространство, наполненное

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