«Встреча поколений»: ветераны Афганистана делятся опытом с мичуринской молодёжью Комментариев: 0



Первая встреча состоялась для учащихся 8 класса школы №17 города Мичуринска. Ветераны Виктор Михайлович Воротников, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, и Томирос Биналиевич Хайрадзе, старший прапорщик, рассказали школьникам о своём боевом опыте.



Виктор Михайлович, прошедший обучение в Тамбовском ВВАУ им. М. Расковой и исполнивший мечту стать лётчиком, поделился историей службы в Афганистане. Сложные условия, связанные с появлением у противника стингеров, требовали максимальной выдержки и профессионализма, что помогло ему справиться с опасностями того времени. Томирос Биналиевич, проведший в Афганистане почти три года, рассказал о рисках сопровождения колонн с боеприпасами и грузами, подчеркнув, что это была нелёгкая служба, оставившая глубокие следы в памяти.



Вторая встреча объединила учеников 8 и 9 классов школы в селе Кочетовка. Перед ними выступили ветераны Юрий Николаевич Бабичев, Владимир Николаевич Похорский и Игорь Александрович Шаров. Они подробно рассказали о своём боевом пути, климатических особенностях Афганистана и опыте взаимодействия с сослуживцами. Особое внимание было уделено различиям между событиями в Афганистане и текущими операциями на Украине, что вызвало интерес у школьников.



Формат беседы позволил детям задать множество вопросов, на которые ветераны с готовностью отвечали. После диалога ребята познакомились с экспонатами музейной комнаты и выразили благодарность гостям за их подвиг и мудрые наставления.



Проект «Встреча поколений» осуществляется при поддержке главы Мичуринска Михаила Харникова, главы Мичуринского района Георгия Хубулова и депутата Государственной Думы Андрея Полякова. Такие мероприятия способствуют воспитанию у молодёжи чувства патриотизма, уважения к старшему поколению и интереса к истории своей страны.

Мичуринское отделение организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередные встречи школьников с ветеранами боевых действий прошли на этой неделе в музейной комнате «Боевой Славы». Это пространство, наполненное экспонатами, связанными с войной в Афганистане, такими как личные вещи солдат, макеты оружия и исторические фотоматериалы, помогает создать атмосферу, способствующую погружению в историю.Первая встреча состоялась для учащихся 8 класса школы №17 города Мичуринска. Ветераны Виктор Михайлович Воротников, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, и Томирос Биналиевич Хайрадзе, старший прапорщик, рассказали школьникам о своём боевом опыте.Виктор Михайлович, прошедший обучение в Тамбовском ВВАУ им. М. Расковой и исполнивший мечту стать лётчиком, поделился историей службы в Афганистане. Сложные условия, связанные с появлением у противника стингеров, требовали максимальной выдержки и профессионализма, что помогло ему справиться с опасностями того времени. Томирос Биналиевич, проведший в Афганистане почти три года, рассказал о рисках сопровождения колонн с боеприпасами и грузами, подчеркнув, что это была нелёгкая служба, оставившая глубокие следы в памяти.Вторая встреча объединила учеников 8 и 9 классов школы в селе Кочетовка. Перед ними выступили ветераны Юрий Николаевич Бабичев, Владимир Николаевич Похорский и Игорь Александрович Шаров. Они подробно рассказали о своём боевом пути, климатических особенностях Афганистана и опыте взаимодействия с сослуживцами. Особое внимание было уделено различиям между событиями в Афганистане и текущими операциями на Украине, что вызвало интерес у школьников.Формат беседы позволил детям задать множество вопросов, на которые ветераны с готовностью отвечали. После диалога ребята познакомились с экспонатами музейной комнаты и выразили благодарность гостям за их подвиг и мудрые наставления.Проект «Встреча поколений» осуществляется при поддержке главы Мичуринска Михаила Харникова, главы Мичуринского района Георгия Хубулова и депутата Государственной Думы Андрея Полякова. Такие мероприятия способствуют воспитанию у молодёжи чувства патриотизма, уважения к старшему поколению и интереса к истории своей страны.



