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В Мичуринске состоялась встреча школьников с ветеранами боевых действий в Афганистане
Сегодня, 18:38
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В комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ №1 прошла встреча учащихся 6-го класса с ветеранами боевых действий в Афганистане — подполковником, кавалером ордена Красной Звезды Виктором Борисовичем Шохиным и воином-десантником Сергеем Алексеевичем Воробьевым.
Виктор Борисович рассказал школьникам о своей службе в Афганистане, где он работал военным советником и участвовал в доставке гуманитарных грузов. Сергей Алексеевич, служивший в отдельной роте спецназначения, поделился воспоминаниями о выполнении боевых задач по разведке и захвату пленных.
Ветераны подробно рассказали о своем боевом опыте, сложностях службы в Афганистане, а также затронули тему патриотизма. В форме диалога они обсудили со школьниками, что такое Родина и как может проявляться патриотизм в повседневной жизни детей. Ученики активно участвовали в беседе, задавали вопросы и делились своими мыслями.
Кроме того, ветераны провели экскурсию по музейной комнате, где рассказали о героизме земляков и показали экспонаты, вызвавшие особый интерес у школьников, особенно оружие и военная одежда.
Мероприятие стало возможным благодаря поддержке главы города Мичуринска Михаила Харникова, главы Мичуринского муниципального округа Геннадия Хубулова и депутата Государственной Думы Андрея Полякова.
Классный руководитель Наталья Николаевна Шмакова выразила ветеранам благодарность за познавательную встречу и пригласила их на урок Мужества в будущем.
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