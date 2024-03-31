В Мичуринске прошла очередная встреча поколений Комментариев: 0



Очередную такую беседу со школьниками МБОУ СОШ № 9 провели ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Ю.Н. Бабичев и ст. прапорщик Т.Б. Хайрадзе.



Юрий Николаевич родился в самый значимый праздник для нашей страны – 9 мая 1945 г. Это и определило его судьбу. Всю свою жизнь Юрий Николаевич посвятил военной службе, проработав военным врачом. За свою службу в Афганистане он спал сотни жизней, сам был дважды ранен и награжден орденом Красной Звезды.



Томирос Биналиевич провел в Афганистане почти 3 года, он был в числе тех, кто начал свою службу там практически с самого начала. 13 января 1980 г. в составе автобатальона Томирос Биналиевич пересек границу с республикой Афганистан. Дальнейшую службу он нес в г. Кундуз, откуда водил колонны для снабжения 40-й армии. Эти батальоны называли «батальонами смерти». Однажды он попал в засаду, но его профессионализм и слаженные действия советских солдат помогли ему выжить. За тот бой он получил медаль «За отвагу».



Ветераны рассказали о своей службе в Афганистане, о бытовых и погодных условиях, своих боевых товарищах. Школьники задавали много вопросов о современной обстановке, просили провести аналогию событий прошлого с происходящим сейчас.



Далее Юрий Николаевич и Томирос Биналиевич провели экскурсию по музейной комнате, рассказали об оружии и предметах быта, которые использовались в Афганистане и представлены на витринах. Кроме того, ветераны рассказали о героях специальной военной операции, стенд которым также расположен в комнате «Боевой Славы».



Встреча прошла на одном дыхании, школьники выражали неподдельный интерес к опыту ветеранов. Они поблагодарили их за беседу и за советы, которые дали ветераны молодому поколению. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже 25 лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. Мы регулярно проводим встречи ветеранов боевых действий со школьниками и студентами, так как считаем, что никто не может рассказать о войне лучше тех, кто там побывал.Очередную такую беседу со школьниками МБОУ СОШ № 9 провели ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Ю.Н. Бабичев и ст. прапорщик Т.Б. Хайрадзе.Юрий Николаевич родился в самый значимый праздник для нашей страны – 9 мая 1945 г. Это и определило его судьбу. Всю свою жизнь Юрий Николаевич посвятил военной службе, проработав военным врачом. За свою службу в Афганистане он спал сотни жизней, сам был дважды ранен и награжден орденом Красной Звезды.Томирос Биналиевич провел в Афганистане почти 3 года, он был в числе тех, кто начал свою службу там практически с самого начала. 13 января 1980 г. в составе автобатальона Томирос Биналиевич пересек границу с республикой Афганистан. Дальнейшую службу он нес в г. Кундуз, откуда водил колонны для снабжения 40-й армии. Эти батальоны называли «батальонами смерти». Однажды он попал в засаду, но его профессионализм и слаженные действия советских солдат помогли ему выжить. За тот бой он получил медаль «За отвагу».Ветераны рассказали о своей службе в Афганистане, о бытовых и погодных условиях, своих боевых товарищах. Школьники задавали много вопросов о современной обстановке, просили провести аналогию событий прошлого с происходящим сейчас.Далее Юрий Николаевич и Томирос Биналиевич провели экскурсию по музейной комнате, рассказали об оружии и предметах быта, которые использовались в Афганистане и представлены на витринах. Кроме того, ветераны рассказали о героях специальной военной операции, стенд которым также расположен в комнате «Боевой Славы».Встреча прошла на одном дыхании, школьники выражали неподдельный интерес к опыту ветеранов. Они поблагодарили их за беседу и за советы, которые дали ветераны молодому поколению.



