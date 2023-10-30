В Мичуринске продолжаются мероприятия в рамках проекта «Встреча поколений» Комментариев: 0



Очередная беседа состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» с учениками 8, 9 и 10 классов Круглинского филиал МБОУ Кочетовской СОШ и МБОУ Кочетовской СОШ. Провели ее подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н., участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Похорский В.Н. и участник боевых действий в Афганистане и Чечне Топильский Ю.В. Каждый из ветеранов рассказал свою историю службы, трагические и курьезные случаи из своего боевого прошлого, о том, с какими трудностями и сложностями им пришлось столкнуться. Ветераны чтят и помнят своих сослуживцев, которые не вернулись из тех боев, рассказывают о погибших воинах, и те словно оживают в воображении ребят.



Юрий Николаевич родился в самый важный день для нашей страны – 9 мая 1945 г., поэтому вполне закономерно, что свою жизнь он посвятил военной службе.



Юрий Васильевич служил в Афганистане и Чечне. Он рассказал, чем отличалась служба в этих регионах. Удивительна душа русского человека, ведь даже сейчас, вспоминая свою нелегкую службу с ее изнурительными полугодовалыми командировками, Юрий Васильевич прежде всего вспоминает удивительные по своей красоте пейзажи местности, в которой он воевал.



Виталий Николаевич пробыл в Афганистане почти 2 года. Много было всего за это время, но больше всего вспоминается тяжелый бой с 7 на 8 марта 1986 г., за который он был награжден орденом Красной Звезды.



Все ветераны призывали школьников хорошо учиться, заниматься спортом, почитать своих родителей, любить свою родину. Быть патриотом –это не только воевать на поле боя с оружием в руках, это – быть достойным гражданином своей страны! Одной из самых главных задач, выполняемой Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана», является патриотическое воспитание молодежи. Самым действенным способом в этом деле мы считаем общение молодого поколения с настоящими героями, теми, кто в свое время защищал интересы государства и народа. Наши ветераны – источник огромного опыта, мудрости и истинного патриотизма. Именно по этой причине мы регулярно проводим встречи с ними.Очередная беседа состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» с учениками 8, 9 и 10 классов Круглинского филиал МБОУ Кочетовской СОШ и МБОУ Кочетовской СОШ. Провели ее подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н., участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Похорский В.Н. и участник боевых действий в Афганистане и Чечне Топильский Ю.В. Каждый из ветеранов рассказал свою историю службы, трагические и курьезные случаи из своего боевого прошлого, о том, с какими трудностями и сложностями им пришлось столкнуться. Ветераны чтят и помнят своих сослуживцев, которые не вернулись из тех боев, рассказывают о погибших воинах, и те словно оживают в воображении ребят.Юрий Николаевич родился в самый важный день для нашей страны – 9 мая 1945 г., поэтому вполне закономерно, что свою жизнь он посвятил военной службе.Юрий Васильевич служил в Афганистане и Чечне. Он рассказал, чем отличалась служба в этих регионах. Удивительна душа русского человека, ведь даже сейчас, вспоминая свою нелегкую службу с ее изнурительными полугодовалыми командировками, Юрий Васильевич прежде всего вспоминает удивительные по своей красоте пейзажи местности, в которой он воевал.Виталий Николаевич пробыл в Афганистане почти 2 года. Много было всего за это время, но больше всего вспоминается тяжелый бой с 7 на 8 марта 1986 г., за который он был награжден орденом Красной Звезды.Все ветераны призывали школьников хорошо учиться, заниматься спортом, почитать своих родителей, любить свою родину. Быть патриотом –это не только воевать на поле боя с оружием в руках, это – быть достойным гражданином своей страны!



