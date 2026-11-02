Дело об избиении тамбовского школьника, впавшего в кому на три недели, передали в отдел особо важных дел

«Данное уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тамбовской области. Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело об избиении школьника в Тамбове, получившего тяжёлую черепно-мозговую травму и впоследствии ставшего инвалидом, передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Расследование взял на личный контроль руководитель ведомства.Поводом для общественного внимания стали публикации матери пострадавшего мальчика в социальных сетях. Женщина рассказала, что 24 октября 2025 года её сына жестоко избил одноклассник. По её словам, конфликт произошёл из-за случайно порванной куртки.В результате школьник получил тяжелейшую черепно-мозговую травму с обширной гематомой и повреждением ствола головного мозга. Мальчик провёл 21 день в коме, после чего долгое время не мог самостоятельно дышать, есть и пить. Для поддержания жизненно важных функций ему установили трахеостому и гастростому.После первоначального лечения ребёнка перевели в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где он провёл два с половиной месяца в реанимации. Затем последовала длительная реабилитация и ещё одна операция — по установке пластины в области черепа. Впоследствии школьнику установили инвалидность.Мать пострадавшего утверждает, что семья другого участника конфликта даже не принесла извинений. Кроме того, женщина опасается прекращения уголовного дела из-за отсутствия умысла на причинение тяжкого вреда здоровью.В региональном Следственном комитете подтвердили, что расследование продолжается.При этом квалификация уголовного дела, процессуальный статус второго участника конфликта и результаты проведённых экспертиз пока не уточняются.