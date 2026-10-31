В Москве у Кремлёвской больницы высадили яблони из Мичуринска

«Наши врачи и медицинские сёстры на время отложили медицинские заботы, чтобы дать жизнь новому саду. Люди, которые каждый день бережно сохраняют здоровье пациентов, прикоснулись к земле для созидания», — отметили сотрудники больницы.

У 5-го корпуса Кремлёвской больницы в Москве появился яблоневый сад. Сотрудники медучреждения высадили 30 саженцев, которые передали специалисты ООО «Сады Мичурина» из Тамбовской области, сообщили в Корпорации развития региона.В посадке приняли участие врачи и медицинские сёстры больницы. Для сада агрономы подобрали сорта с разными сроками созревания, чтобы яблоки можно было собирать с середины лета до первых заморозков.В частности, возле корпуса высадили летний сорт «Карамельная», осеннее «Коричное полосатое» и позднеосеннюю «Антоновку».Как пояснили организаторы, будущий урожай предназначен для пациентов и сотрудников медицинского учреждения.