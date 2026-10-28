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В Тамбове фестиваль «От истоков — к единству» объединил национальные коллективы нескольких регионов
Вчера, 22:30
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В Тамбовском драматическом театре имени А. В. Луначарского прошла кульминационная программа фестиваля «От истоков — к единству». На сцене выступили народные и фольклорные коллективы, представившие традиции русских, мордвы, татар, цыган и армян.
В концерте участвовали артисты из Тамбовской и Пензенской областей, а также Республики Мордовии. Среди них — народный ансамбль «Берегиня», Черняновский народный хор имени Марии Мордасовой, мордовский ансамбль «Торама», татарский фольклорный ансамбль «Былбылым», Центр цыганской культуры «Шатра» и ансамбль армянского танца «Амарас».
К участникам и зрителям обратился председатель Тамбовского регионального отделения Ассамблеи народов России Сергей Доровских. Приветственные слова также прозвучали от гостей фестиваля.
До начала концертной программы в театре работали тематические площадки. Посетителей знакомили с традиционным бисероплетением, текстильной куклой, народными костюмами и историей стрельцов и пушкарей Тамбовской крепости.
Фестиваль «От истоков — к единству» организован Тамбовским региональным отделением Ассамблеи народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Проект посвящён Году единства народов России.
Программа фестиваля началась ещё весной и охватила не только Тамбов, но и муниципалитеты области. В течение года проходили просветительские встречи, этноигры, патриотические мероприятия и акции, направленные на профилактику экстремизма и терроризма среди молодёжи.
Фото: «Региональные известия»
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