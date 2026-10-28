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В Тамбовской области начали формировать новый состав Молодёжного парламента
Вчера, 18:00
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В Тамбовской области 29 октября стартовал приём заявок в девятый созыв Молодёжного парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Тамбовской областной Думы Алексей Поздняков.
Претендовать на участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в регионе. В новый состав войдут представители политических партий, муниципалитетов, некоммерческих организаций, студенты, члены молодёжных советов предприятий, а также самовыдвиженцы.
По словам Алексея Позднякова, все претенденты будут участвовать в отборе на равных условиях.
Конкурс пройдёт в три этапа: сначала комиссия рассмотрит заявления, затем кандидатов пригласят на очное собеседование, после чего будет утверждён итоговый состав Молодёжного парламента.
Для участия необходимо подать заявление установленной формы и автобиографию. Дополнительным преимуществом при отборе станет заполненный профиль на платформе «ДОБРО.РФ».
Документы принимают лично в Тамбовской областной Думе по адресу: Тамбов, улица Карла Маркса, 143/22, кабинеты 313 и 314. При подаче необходимо предъявить паспорт. Приём ведётся по рабочим дням с 9:00 до 17:00, перерыв — с 12:30 до 13:18.
В конкурсную комиссию входят депутаты областной Думы, представители её аппарата, региональных министерства образования и науки, департамента молодёжной политики и Общественной палаты. В качестве экспертов к работе привлекут ректоров тамбовских вузов.
Формы документов и подробные условия участия опубликованы на сайте Тамбовской областной Думы в разделе «Объявления».
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