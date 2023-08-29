Участковые избирательные комиссии приступили к работе 0 В Тамбовской области начали свою деятельность 582 участковых избирательных комиссии. Они активно занимаются организацией и проведением предстоящих выборов в органы местного самоуправления.

В Тамбовской области сформируют новый охотсовет 0 В Тамбовской области формируется новый состав Охотсовета, куда войдут охотники, представители научного сообщества, Тамбовской областной Думы, Общественной палаты, профильных федеральных и региональных органов власти.

В медучреждения региона приходят молодые специалисты 0 Медицинские учреждения Тамбовской области пополнили свои ряды новыми медицинскими специалистами. Два участковых врача и пять фельдшеров приступили к работе и уже предоставляют медицинскую помощь местным жителям. Молодые медицинские работники присоединились к программам "Земский доктор" и "Земский

Тамбовская область и республика Беларусь намерены укреплять экономические отношения 0 Во время официального визита представителей Тамбовской области в Республику Беларусь были подписаны документы направленные на расширение сотрудничества в области беспилотной авиации. Лидеры Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов при Национальной академии наук

В Сосновском районе осудили руководителя радикальной организации "АУЕ" 0 Суд, заседавший в Сосновском муниципальном округе Тамбовской области, вынес решение по первой части статьи 282.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в котором было указано на вину обвиняемого в организации экстремистской группы.

Союз ветеранов Афганистана организовал встречу с кавалером ордена Красной Звезды В.М. Воротниковым 0 В минувшие выходные в комнате «Боевой Славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоялась встреча подполковника, кавалера ордена Красной Звезды В.М. Воротникова с военнослужащими воинской части № 67952.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи подростком денег с карты опекунов 0 В Мичуринске возникла ситуация, в которой подростку в возрасте 16 лет предъявлены обвинения по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему предъявляется подозрение в совершении кражи денежных средств с банковского счета.

Тамбовский «Спартак» одержал победу в матче 0 Тамбовский футбольный клуб "Спартак" провел встречу на выезде против команды "Пересвет". Матч состоялся в Домодедово в рамках 6-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б.

В сентябре состоится фестиваль «Осенние дары русской усадьбы» 0 2 сентября на исторической территории поместья Воейковых-Поленовых, расположенного в селе Красное Знамя Уваровского муниципального округа, состоится Фестиваль "Осенние дары русской усадьбы". В этот день гостей ожидает насыщенная программа, позволяющая окунуться в атмосферу древней русской усадьбы.

Центральную улицу в Периксе засыпали фрезой 0 На Центральной улице в Периксе были проведены работы по улучшению инфраструктуры. Специалисты успешно провели ремонт участка протяженностью 600 метров. Долгое время дорога находилась в плохом состоянии, но с помощью фрезы её укрепили, чтобы горожане могли без труда добираться до своих домов даже в

Тамбовский «Спартак» покинул главный тренер 0 Футбольный клуб "Спартак" из Тамбова объявил о завершении сотрудничества с тренером команды Сергеем Рыжиковым. Эта информация была официально опубликована на веб-сайте клуба. Временно возглавить команду в предстоящем матче (для зрителей всех возрастов) против "Пересвета" будет Дмитрий Фомин.

В Тамбовском округе стартовал спортивно-туристический маршрут «Галдымские челны» 0 В Тамбовском муниципальном округе стартовал спортивно-туристический маршрут "Галдымские челны", который изначально планировался на июль, но был временно приостановлен из-за ограничений. Официальное открытие этого мероприятия состоялось на живописном пляже у Татаново.

В Тамбове демонтировали бюст В.И. Ленина 0 На этой неделе администрация городского округа Тамбов решила демонтировать бюст В.И. Ленина, который стоял перед домом культуры в поселке Покрово-Пригородное,. Это решение было обосновано предстоящим благоустройством территории. Сам бюст перенесли в музей истории тамбовского колхоза имени В. И.

РСХБ в Тамбовской области отменил комиссию за выпуск карт UnionPay 0 Россельхозбанк отменяет комиссию за выпуск карты UnionPay – наиболее популярного расчётного средства у россиян за границей.

Экологи обратились к Максиму Егорову по «новому» объекту утилизации помёта в Инжавинском округе 0 Экологический активист Андрей Григорьев выступил с видеообращением к главе Тамбовской области Максиму Егорову, в связи с вопросами, касающимися утилизации побочных продуктов животноводства.

На 10 пляжах в Тамбовской области запретили купаться 0 Региональное управление Роспотребнадзора приняло решение об ограничении возможности купания на десяти пляжах Тамбовской области из-за обнаружения недопустимых значений показателей качества воды по микробиологическим парам. Новые меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих.

В Мичуринске прошло заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов 0 24 августа 2023 года в комнате «Боевой славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоялось заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов под председательством генерал – майора в отставке,

Начальник одной из колоний создал привилегированные условия содержания осужденному 0 В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области пресекли незаконную деятельность начальника одного из учреждений исправительной системы УФСИН, которого подозревают в превышении своих служебных полномочий.

Жителей Тамбова просят не пить воду из-под крана без кипячения 0 ООО «РКС-Тамбов» информирует о намечающейся проведении регулярной профилактической промывке тупиковых участков водопроводных линий. В связи с этим жители Тамбова рекомендуются к соблюдению мер предосторожности и прокипячиванию воды перед употреблением из-под крана. Профессиональные эксперты

ТГУ и Центр «Белый Слон» намерены и дальше проводить мероприятия по линии «народной» дипломатии 0 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина в лице ректора Павла Моисеева и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» под руководством Дмитрия Кребса заключили соглашение о партнёрстве.