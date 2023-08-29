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В Тамбовской области сформируют новый охотсовет
Вчера, 14:17
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В Тамбовской области формируется новый состав Охотсовета, куда войдут охотники, представители научного сообщества, Тамбовской областной Думы, Общественной палаты, профильных федеральных и региональных органов власти.
Общественный охотничий совет Тамбовской области будет заниматься выработкой предложений для законодательных и исполнительных органов власти по развитию сферы охотпользования, рациональному использованию природных охотресурсов и их охране.
Стоит отметить, что одна часть совета будет сформирована по предложениям органов власти, а еще 10 претендентов отберёт комиссия на конкурсной основе. Уже разработаны проекты соответствующих актов, регулирующих деятельность совета.
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