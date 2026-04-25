В Мичуринске увековечили память участника СВО Алексея Добрынина



Председатель Академии военных наук Тамбовской области Владимир Титаренко также отметил значимость подобных акций для напоминания о том, что прямо сейчас наши воины отдают свои жизни, защищая суверенитет нашей страны. В Мичуринске на светодиодном экране по улице Красной разместили баннер, посвящённый памяти участника специальной военной операции, старшего сержанта Алексея Добрынина. Инициатором выступило местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».Как отмечают представители ветеранского сообщества, подобные проекты направлены на сохранение памяти о земляках, принимавших участие в боевых действиях, и на то, чтобы жители региона знали их имена и подвиги.Алексей Добрынин родился в 1976 году. После школы получил образование в медицинском училище, а затем в педагогическом институте. Проходил срочную службу, работал в различных сферах. С началом специальной военной операции он добровольно отправился на службу: 1 июня 2022 года был зачислен в 4-ю гвардейскую танковую дивизию.В зоне боевых действий Алексей Добрынин служил телефонистом-телеграфистом отдельного взвода связи, участвовал в наступательных и оборонительных операциях, а также помогал организовывать эвакуацию раненых и погибших военнослужащих. За время службы он дважды получал тяжёлые ранения — в июле 2022 и июле 2023 годов, однако после лечения возвращался на передовую.За проявленные мужество и самоотверженность он был награждён рядом ведомственных наград, в том числе медалями «За участие в СВО», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», а также медалями «За воинскую доблесть» I и II степени. 8 июля 2024 года Алексей Добрынин погиб. Посмертно он был удостоен ордена Мужества.Ветеранская организация также выразила благодарность предпринимателю Сергею Медведеву за помощь в размещении памятного баннера.Инициаторы проекта подчёркивают, что такие инициативы помогают сохранить историческую память и передать её молодому поколению.Председатель Академии военных наук Тамбовской области Владимир Титаренко также отметил значимость подобных акций для напоминания о том, что прямо сейчас наши воины отдают свои жизни, защищая суверенитет нашей страны.



