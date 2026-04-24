В Тамбове представили книгу памяти о ликвидаторах Чернобыльской аварии

— Их подвиг — в ежедневном титаническом труде, в стойкости духа перед лицом невидимого врага — радиации. По сути они повторили подвиг своих отцов и дедов, защитивших Родину в годы Великой Отечественной войны.

В Музейно-выставочном центре Тамбовской области 23 апреля прошла презентация книги памяти «Опалённые радиацией. Чернобыль — 40 лет» (16+). Это первое в регионе издание, в котором собраны имена, фотографии и воспоминания тамбовчан, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Книга подготовлена региональной организацией «Союз Чернобыль» при поддержке правительства области. Над её созданием работали заместитель председателя организации Геннадий Иркин и член Союза писателей России Сергей Доровских. В издание вошли не только биографии ликвидаторов из всех муниципалитетов, но и материалы о причинах и масштабах катастрофы, а также её последствиях.С вступительным словом к читателям обратился глава региона Евгений Первышов. Он подчеркнул, что книга станет важным вкладом в сохранение исторической памяти:Презентация была приурочена к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятии приняли участие авторы, ветераны-чернобыльцы, представители общественных организаций и жители области. Память погибших почтили минутой молчания, а наиболее активных участников проекта наградили.Как отметил Сергей Доровских, книга стала частью более масштабной работы по сохранению памяти. В рамках проекта ликвидаторы проводят встречи со школьниками и студентами по всей области, рассказывая о событиях 1986 года и их последствиях.По данным регионального министерства социальной защиты, в ликвидации последствий аварии участвовали около 2,5 тысячи жителей Тамбовской области. Сегодня в регионе проживают более 900 ликвидаторов и граждан, пострадавших от радиационного воздействия.