В Тамбове представили книгу памяти о ликвидаторах Чернобыльской аварии
Вчера, 10:20
Комментариев: 0
Версия для печати
В Музейно-выставочном центре Тамбовской области 23 апреля прошла презентация книги памяти «Опалённые радиацией. Чернобыль — 40 лет» (16+). Это первое в регионе издание, в котором собраны имена, фотографии и воспоминания тамбовчан, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Книга подготовлена региональной организацией «Союз Чернобыль» при поддержке правительства области. Над её созданием работали заместитель председателя организации Геннадий Иркин и член Союза писателей России Сергей Доровских. В издание вошли не только биографии ликвидаторов из всех муниципалитетов, но и материалы о причинах и масштабах катастрофы, а также её последствиях.
С вступительным словом к читателям обратился глава региона Евгений Первышов. Он подчеркнул, что книга станет важным вкладом в сохранение исторической памяти:
— Их подвиг — в ежедневном титаническом труде, в стойкости духа перед лицом невидимого врага — радиации. По сути они повторили подвиг своих отцов и дедов, защитивших Родину в годы Великой Отечественной войны.
Презентация была приурочена к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятии приняли участие авторы, ветераны-чернобыльцы, представители общественных организаций и жители области. Память погибших почтили минутой молчания, а наиболее активных участников проекта наградили.
Как отметил Сергей Доровских, книга стала частью более масштабной работы по сохранению памяти. В рамках проекта ликвидаторы проводят встречи со школьниками и студентами по всей области, рассказывая о событиях 1986 года и их последствиях.
По данным регионального министерства социальной защиты, в ликвидации последствий аварии участвовали около 2,5 тысячи жителей Тамбовской области. Сегодня в регионе проживают более 900 ликвидаторов и граждан, пострадавших от радиационного воздействия.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.