В Моршанском округе школьники встретились с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС

— Истории собирались по крупицам, огромную работу провели чернобыльцы в муниципалитетах области. Наша задача — сохранить эти свидетельства для будущих поколений, чтобы подвиг не был забыт.

— К атому нельзя относиться легкомысленно. Это огромная сила, которая требует уважения и профессионализма. Мы, ликвидаторы, ценой своего здоровья закрыли ту страшную страницу, чтобы вы жили под мирным небом. Но мирный атом — это не просто слова, — отметил он.

— Когда перед ребятами выступает непосредственный участник тех событий, это позволяет увидеть в обычном человеке настоящего героя и понять, что история складывается из судеб наших земляков, — подчеркнул он.

В Устьинском филиале Устьинской школы имени Барабанщикова прошла встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие состоялось в рамках социального проекта «Опалённые радиацией. Чернобыль — 40 лет», который реализует региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» при грантовой поддержке правительства Тамбовской области.С учениками пообщались ликвидаторы — жители Моршанска Михаил Рузанов и Владимир Амарантов. Встречу также посетил член Союза писателей России Сергей Доровских, работающий над Книгой памяти, посвящённой тамбовским участникам чернобыльских событий.Гости передали директору филиала Игорю Тарасову иллюстрированную книгу о подвиге ликвидаторов — подарок от заместителя председателя регионального отделения «Союза Чернобыль» Геннадия Иркина. Издание будет использоваться в школьной библиотеке для проведения внеклассных мероприятий, в том числе к 40-летию аварии на ЧАЭС.Сергей Доровских рассказал о работе над Книгой памяти:Ликвидатор Михаил Рузанов подчеркнул важность серьёзного отношения к образованию и ответственности в сфере атомной энергетики.Он призвал школьников уделять внимание точным наукам — физике, химии, математике, напомнив, что цена ошибки на атомных объектах может быть чрезвычайно высокой.Владимир Амарантов рассказал о своём участии в дезактивации территорий и о том, как сложилась жизнь после возвращения домой. Ребята задавали вопросы — о саркофаге над разрушенным реактором, о том, было ли страшно в зоне аварии, а также о мифах, которые нередко распространяются среди молодёжи. Ликвидаторы объяснили реальное воздействие радиации на человека и развеяли популярные заблуждения.По словам директора филиала Игоря Тарасова, подобные встречи помогают установить живую связь поколений.Работа над Книгой памяти, посвящённой тамбовским ликвидаторам аварии на ЧАЭС, практически завершена. Издание находится на этапе предпечатной подготовки. Презентацию планируют провести к памятной дате — 26 апреля. Это будет первый в истории региона сборник с именами, фотографиями и воспоминаниями земляков, ценой своего здоровья остановивших распространение радиации. Книга предназначена для широкого круга читателей, прежде всего для молодёжи, чтобы подвиг героев навсегда остался в памяти будущих поколений.