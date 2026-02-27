|
В Моршанском округе школьники встретились с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня, 17:05
Комментариев: 0
Версия для печати
В Устьинском филиале Устьинской школы имени Барабанщикова прошла встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие состоялось в рамках социального проекта «Опалённые радиацией. Чернобыль — 40 лет», который реализует региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» при грантовой поддержке правительства Тамбовской области.
С учениками пообщались ликвидаторы — жители Моршанска Михаил Рузанов и Владимир Амарантов. Встречу также посетил член Союза писателей России Сергей Доровских, работающий над Книгой памяти, посвящённой тамбовским участникам чернобыльских событий.
Гости передали директору филиала Игорю Тарасову иллюстрированную книгу о подвиге ликвидаторов — подарок от заместителя председателя регионального отделения «Союза Чернобыль» Геннадия Иркина. Издание будет использоваться в школьной библиотеке для проведения внеклассных мероприятий, в том числе к 40-летию аварии на ЧАЭС.
Сергей Доровских рассказал о работе над Книгой памяти:
— Истории собирались по крупицам, огромную работу провели чернобыльцы в муниципалитетах области. Наша задача — сохранить эти свидетельства для будущих поколений, чтобы подвиг не был забыт.
Ликвидатор Михаил Рузанов подчеркнул важность серьёзного отношения к образованию и ответственности в сфере атомной энергетики.
— К атому нельзя относиться легкомысленно. Это огромная сила, которая требует уважения и профессионализма. Мы, ликвидаторы, ценой своего здоровья закрыли ту страшную страницу, чтобы вы жили под мирным небом. Но мирный атом — это не просто слова, — отметил он.
Он призвал школьников уделять внимание точным наукам — физике, химии, математике, напомнив, что цена ошибки на атомных объектах может быть чрезвычайно высокой.
Владимир Амарантов рассказал о своём участии в дезактивации территорий и о том, как сложилась жизнь после возвращения домой. Ребята задавали вопросы — о саркофаге над разрушенным реактором, о том, было ли страшно в зоне аварии, а также о мифах, которые нередко распространяются среди молодёжи. Ликвидаторы объяснили реальное воздействие радиации на человека и развеяли популярные заблуждения.
По словам директора филиала Игоря Тарасова, подобные встречи помогают установить живую связь поколений.
— Когда перед ребятами выступает непосредственный участник тех событий, это позволяет увидеть в обычном человеке настоящего героя и понять, что история складывается из судеб наших земляков, — подчеркнул он.
Работа над Книгой памяти, посвящённой тамбовским ликвидаторам аварии на ЧАЭС, практически завершена. Издание находится на этапе предпечатной подготовки. Презентацию планируют провести к памятной дате — 26 апреля. Это будет первый в истории региона сборник с именами, фотографиями и воспоминаниями земляков, ценой своего здоровья остановивших распространение радиации. Книга предназначена для широкого круга читателей, прежде всего для молодёжи, чтобы подвиг героев навсегда остался в памяти будущих поколений.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.