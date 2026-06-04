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«Тамбовбизнесстрой-Бетон» сообщил о погашении налогового долга
Вчера, 15:30
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ООО «Тамбовбизнесстрой-Бетон» погасило основной долг перед налоговым органом и продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», ссылаясь на ответ компании на запрос по появившейся в СМИ информации о судебном споре с налоговой службой.
Ранее стало известно, что Межрайонная ИФНС России обратилась в суд с заявлением к ООО «Тамбовбизнесстрой-Бетон». Размер требований составил 17,77 млн рублей. При этом на момент публикации заявление ещё не было принято судом к производству.
Как сообщили в компании, основная сумма задолженности уже погашена. В связи с этим в организации подчёркивают, что оснований говорить о каких-либо рисках для текущей деятельности предприятия нет.
Отдельно в компании прокомментировали ситуацию вокруг жилого комплекса «Панорама» на улице Советской, 192а в Тамбове. Ранее объект действительно входил в число проблемных, когда его реализацией занималось ООО «Махаон». Однако сегодня проект развивается уже в рамках новой схемы.
В настоящее время застройщиком жилого комплекса выступает ООО СЗ «Капитал-финанс». Как отмечают участники проекта, компания ранее взяла на себя обязательства по завершению строительства и полностью выполнила их, в том числе перед участниками долевого строительства.
По данным, предоставленным редакции «Вердикта», строительство жилого комплекса продолжается в рабочем режиме.
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