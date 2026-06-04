«Тамбовбизнесстрой-Бетон» сообщил о погашении налогового долга Комментариев: 0



Ранее стало известно, что Межрайонная ИФНС России обратилась в суд с заявлением к ООО «Тамбовбизнесстрой-Бетон». Размер требований составил 17,77 млн рублей. При этом на момент публикации заявление ещё не было принято судом к производству.



Как сообщили в компании, основная сумма задолженности уже погашена. В связи с этим в организации подчёркивают, что оснований говорить о каких-либо рисках для текущей деятельности предприятия нет.



Отдельно в компании прокомментировали ситуацию вокруг жилого комплекса «Панорама» на улице Советской, 192а в Тамбове. Ранее объект действительно входил в число проблемных, когда его реализацией занималось ООО «Махаон». Однако сегодня проект развивается уже в рамках новой схемы.



В настоящее время застройщиком жилого комплекса выступает ООО СЗ «Капитал-финанс». Как отмечают участники проекта, компания ранее взяла на себя обязательства по завершению строительства и полностью выполнила их, в том числе перед участниками долевого строительства.



По данным, предоставленным редакции «Вердикта», строительство жилого комплекса продолжается в рабочем режиме. ООО «Тамбовбизнесстрой-Бетон» погасило основной долг перед налоговым органом и продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», ссылаясь на ответ компании на запрос по появившейся в СМИ информации о судебном споре с налоговой службой.Ранее стало известно, что Межрайонная ИФНС России обратилась в суд с заявлением к ООО «Тамбовбизнесстрой-Бетон». Размер требований составил 17,77 млн рублей. При этом на момент публикации заявление ещё не было принято судом к производству.Как сообщили в компании, основная сумма задолженности уже погашена. В связи с этим в организации подчёркивают, что оснований говорить о каких-либо рисках для текущей деятельности предприятия нет.Отдельно в компании прокомментировали ситуацию вокруг жилого комплекса «Панорама» на улице Советской, 192а в Тамбове. Ранее объект действительно входил в число проблемных, когда его реализацией занималось ООО «Махаон». Однако сегодня проект развивается уже в рамках новой схемы.В настоящее время застройщиком жилого комплекса выступает ООО СЗ «Капитал-финанс». Как отмечают участники проекта, компания ранее взяла на себя обязательства по завершению строительства и полностью выполнила их, в том числе перед участниками долевого строительства.По данным, предоставленным редакции «Вердикта», строительство жилого комплекса продолжается в рабочем режиме.



