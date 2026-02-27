|
Налоговая заявила почти полмиллиарда рублей к банкроту «Автодор-Тамбов»
Вчера, 09:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области включил в реестр требований кредиторов ООО «Автодор-Тамбов» долг перед ФНС России на 459,7 млн рублей.
Как сообщил конкурсный управляющий, из этой суммы 279,8 млн рублей — основной долг, более 102 млн — пени и 77 млн — штрафы. Ранее в реестр уже внесли ещё 207,8 млн рублей задолженности перед региональным управлением налоговой службы.
Компания признана банкротом в октябре 2025 года. Конкурсное производство продлится как минимум до конца марта 2026 года. Отдельно в процедуре банкротства находится и владелец предприятия Анатолий Струков.
По данным налоговой службы, общая недоимка и задолженность по штрафам и пеням «Автодор-Тамбов» на конец 2025 года превышала 1 млрд рублей.
Ранее предприятие было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало расторжение контракта на строительство инженерных сетей для льготников: при стоимости работ 244,7 млн рублей фактически выполнено было лишь на 7,5 млн рублей, тогда как заказчик перечислил более 203 млн рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.