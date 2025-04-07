Банкротство «Автодор-Тамбов»: в реестр кредиторов включили долг перед ВТБ почти на 300 миллионов рублей Комментариев: 0



Задолженность образовалась по кредитному договору, заключённому около двух лет назад. По данным суда, основная сумма долга составляет 240 миллионов рублей, к которой прибавились 32,6 миллиона процентов и 25,8 миллиона рублей неустойки. Требования банка вошли в третью очередь, то есть будут удовлетворяться после расчётов с обеспеченными и приоритетными кредиторами.



Компания «Автодор-Тамбов» работает на рынке с 2004 года. Её владельцем является Анатолий Струков — бывший руководитель регионального управления строительства и инвестиций. За годы своей деятельности предприятие стало одним из крупнейших участников тендеров в дорожной сфере. Общая сумма госконтрактов, в которых фигурирует организация, превышает 16,7 миллиарда рублей. Среди заказчиков — федеральное казённое учреждение «Упрдор Москва – Волгоград» и областное учреждение «Тамбовавтодор».



Процедура банкротства была инициирована в июне 2023 года по заявлению компании «СервисАгро» из посёлка Строитель, потребовавшей 8,5 миллиона рублей. С декабря в отношении «Автодор-Тамбов» действует процедура наблюдения. По данным на текущий момент, в реестре требований кредиторов уже числится свыше 322 миллионов рублей.



Таким образом, ситуация вокруг «Автодор-Тамбов» продолжает оставаться напряжённой. В ближайшие недели в суде ожидаются новые заседания, на которых, возможно, появятся дополнительные кредиторы, а также определится дальнейшая судьба активов предприятия. Арбитражный суд Тамбовской области включил в реестр требований кредиторов компании «Автодор-Тамбов» задолженность перед банком ВТБ в размере 298,4 миллиона рублей. Таким образом, один из крупнейших российских банков стал ещё одним претендентом на получение компенсации в рамках дела о банкротстве, которое рассматривается в суде с июня 2023 года.Задолженность образовалась по кредитному договору, заключённому около двух лет назад. По данным суда, основная сумма долга составляет 240 миллионов рублей, к которой прибавились 32,6 миллиона процентов и 25,8 миллиона рублей неустойки. Требования банка вошли в третью очередь, то есть будут удовлетворяться после расчётов с обеспеченными и приоритетными кредиторами.Компания «Автодор-Тамбов» работает на рынке с 2004 года. Её владельцем является Анатолий Струков — бывший руководитель регионального управления строительства и инвестиций. За годы своей деятельности предприятие стало одним из крупнейших участников тендеров в дорожной сфере. Общая сумма госконтрактов, в которых фигурирует организация, превышает 16,7 миллиарда рублей. Среди заказчиков — федеральное казённое учреждение «Упрдор Москва – Волгоград» и областное учреждение «Тамбовавтодор».Процедура банкротства была инициирована в июне 2023 года по заявлению компании «СервисАгро» из посёлка Строитель, потребовавшей 8,5 миллиона рублей. С декабря в отношении «Автодор-Тамбов» действует процедура наблюдения. По данным на текущий момент, в реестре требований кредиторов уже числится свыше 322 миллионов рублей.Таким образом, ситуация вокруг «Автодор-Тамбов» продолжает оставаться напряжённой. В ближайшие недели в суде ожидаются новые заседания, на которых, возможно, появятся дополнительные кредиторы, а также определится дальнейшая судьба активов предприятия.



