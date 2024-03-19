С ООО «Автодор-Тамбов» хотят взыскать 200 млн рублей за поставку нерудных материалов Комментариев: 0



Владелец компании «Автодор-Тамбов» Анатолий Струков заявил журналистам, что не знает причин поданных исков.



Игорь Красных, являющийся единственным владельцем и генеральным директором ООО «Стройхолдинг», подал иски от своей компании «Стройавангард». По данным, четыре иска были поданы на общую сумму более 126 миллионов рублей.



Недавно Агентство по регулированию долговых споров «Леонакс» объявило о своем намерении подать банкротный иск к ООО «Автодор-Тамбов». Анатолий Струков заявил, что не был осведомлен об этом намерении и назвал его «уткой».



Стоит отметить, что в августе прошлого года в отношении генерального директора компании «Автодор-Тамбов» было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией». По версии следствия, с января 2018 по март 2020 года подозреваемый представлял недостоверные сведения в декларациях, что привело к неуплате налогов на сумму 280 миллионов рублей. Некоторые источники сообщили, что главным фигурантом дела является генеральный директор Николай Кузнецов, а в ноябре прошлого года в офисе компании были проведены обыски. Воронежский предприниматель Игорь Красных подал четыре иска к дорожной компании «Автодор-Тамбов», согласно информации из картотеки суда. Общая сумма требований превышает 203 миллиона рублей, причем самый крупный иск составляет 142,5 миллиона рублей. Пока неизвестно, что послужило основанием для этих исков, поскольку соответствующие документы к делу еще не появились. Однако сам Игорь Красных сообщил, что долг связан с поставкой нерудных материалов.Владелец компании «Автодор-Тамбов» Анатолий Струков заявил журналистам, что не знает причин поданных исков.Игорь Красных, являющийся единственным владельцем и генеральным директором ООО «Стройхолдинг», подал иски от своей компании «Стройавангард». По данным, четыре иска были поданы на общую сумму более 126 миллионов рублей.Недавно Агентство по регулированию долговых споров «Леонакс» объявило о своем намерении подать банкротный иск к ООО «Автодор-Тамбов». Анатолий Струков заявил, что не был осведомлен об этом намерении и назвал его «уткой».Стоит отметить, что в августе прошлого года в отношении генерального директора компании «Автодор-Тамбов» было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией». По версии следствия, с января 2018 по март 2020 года подозреваемый представлял недостоверные сведения в декларациях, что привело к неуплате налогов на сумму 280 миллионов рублей. Некоторые источники сообщили, что главным фигурантом дела является генеральный директор Николай Кузнецов, а в ноябре прошлого года в офисе компании были проведены обыски.



