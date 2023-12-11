Власти хотят расторгнуть контракт с ООО «Автодор-Тамбов», строящим дороги в Майском в Тамбове Комментариев: 0



С самого начала возникли трудности: строительство, запланированное на весну, началось с задержкой. Организация "Капиталстрой", ответственная за технический контроль, многократно требовала ускорить темп работ, но обещания не были выполнены, и к моменту установленного срока было выполнено менее половины работ.



В ответ на задержку и неисполнение обязательств подрядчику были предъявлены требования о выплате неустойки в размере 11,75 миллиона рублей по государственному контракту. Эта сумма не была уплачена в срок, и специальная комиссия, направленная на место, зафиксировала дополнительные нарушения. Несмотря на морозы, работы продолжаются с нарушением нормативов.



После завершения работы комиссии будет составлен акт, подтверждающий нарушение условий контракта. Это предоставит министерству градостроительства и архитектуры правовые основания для одностороннего расторжения договора. Работы, выполненные с нарушением, будут пересмотрены. Стоит отметить, что ООО "Автодор-Тамбов" недавно подверглось обыскам в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму 280 миллионов рублей.



Фото: "ПроТамбов" В Тамбовской области планируется расторгнуть сотрудничество с фирмой, ответственной за строительство дорог в Майском микрорайоне города Тамбова, согласно информации от областного министерства градостроительства и архитектуры. Согласно заключенному контракту, подписанному год назад, ООО "Автодор-Тамбов" должно было завершить строительство 6,35 километров дорог к началу сентября за общую сумму 249,9 миллиона рублей. Однако подрядчик не смог завершить работы в установленные сроки.С самого начала возникли трудности: строительство, запланированное на весну, началось с задержкой. Организация "Капиталстрой", ответственная за технический контроль, многократно требовала ускорить темп работ, но обещания не были выполнены, и к моменту установленного срока было выполнено менее половины работ.В ответ на задержку и неисполнение обязательств подрядчику были предъявлены требования о выплате неустойки в размере 11,75 миллиона рублей по государственному контракту. Эта сумма не была уплачена в срок, и специальная комиссия, направленная на место, зафиксировала дополнительные нарушения. Несмотря на морозы, работы продолжаются с нарушением нормативов.После завершения работы комиссии будет составлен акт, подтверждающий нарушение условий контракта. Это предоставит министерству градостроительства и архитектуры правовые основания для одностороннего расторжения договора. Работы, выполненные с нарушением, будут пересмотрены. Стоит отметить, что ООО "Автодор-Тамбов" недавно подверглось обыскам в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму 280 миллионов рублей.Фото: "ПроТамбов"



