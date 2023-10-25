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Школу в Майском в Тамбове могут не успеть построить в запланированные сроки
Сегодня, 15:46
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Глава Тамбовской области Максим Егоров, выразил необходимость ускорения темпов строительства школ в микрорайоне Майский и селе Алгасово Моршанского округа.
Ранее информировалось о высокой скорости строительства школы на 2425 учебных мест в Тамбове. Планировалось завершить строительство этого здания к концу декабря 2023 года. Тем не менее, на данный момент готовность объекта составляет лишь 62%, что вызывает серьезные опасения относительно соблюдения сроков завершения проекта.
Согласно информации, предоставленной региональным министерством градостроительства и архитектуры, в настоящее время проводятся работы по благоустройству территории и внутренней отделке корпусов. Также продолжается строительство седьмого корпуса школы.
Отмечается, что стройка идет согласно расписанию, однако существует риск, что сдача объекта в эксплуатацию может быть перенесена на следующий год из-за финансовых вопросов. Эта школа является первым проектом в регионе, который реализуется по схеме концессии, с бюджетом, оцененным в размере около 950 миллионов рублей. На данный момент выполнение бюджета составляет 100%.
Фото: правительство Тамбовской области
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