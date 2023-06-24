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В Тамбовской области строят четыре школы
Сегодня, 12:00
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В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Тамбовской области активно ведется строительство четырех новых школ, как было объявлено на совещании, проведенном Главой региона Максимом Егоровым для обсуждения хода работ по нацпроектам.
Эти новые школы в области возводятся по концессионной схеме, реализация которой осуществляется по указанию Президента России Владимира Путина в рамках федеральной программы «Развитие образования».
В соответствии с планами, к концу текущего года в Тамбове планируется построить школы с использованием механизма государственно-частного партнёрства: на улице Волжской для 1275 учеников, в посёлке Бокино — на 1100 мест, в микрорайоне «Майский» — на 2425 мест. Кроме того, в селе Алгасово Моршанского муниципального округа будет возведена школа на 350 мест с использованием концессионной модели. Планируется, что эта школа также будет открыта в 2024 году.
Глава региона, Максим Егоров, подчеркнул важность соблюдения графика строительства и своевременной сдачи объектов. Он также отметил, что необходимо строго соблюдать все обязательства, связанные с финансированием этих проектов.
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