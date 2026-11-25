|
Для бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова обвинение просит 14 лет колонии и штраф в 400 млн рублей
25 ноября 2026
Комментариев: 0
Версия для печати
Государственное обвинение попросило приговорить бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере. Сосновский районный суд планирует огласить приговор 27 ноября.
По версии следствия, Максим Егоров получил от одного из топ-менеджеров крупной компании незаконное вознаграждение общей стоимостью около 84 млн рублей. Взятка, как считает обвинение, предназначалась за общее покровительство со стороны руководителя региона.
Сам бывший губернатор предъявленное обвинение отрицает и вину не признаёт.
На скамье подсудимых вместе с Максимом Егоровым находятся ещё два фигуранта, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Для бывшего заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова прокуратура запросила 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, для Александра Соломатина — 7 лет и 6 месяцев.
Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года. Уходя в отставку, он сообщил, что переходит на другую работу.
В настоящее время судебное разбирательство находится на завершающей стадии. Стороны закончили прения, после чего суд удалился для постановления приговора. Окончательное решение по делу ожидается 27 ноября.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.