Уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова передали из Тамбова в другой суд
Ленинский районный суд Тамбова не стал рассматривать уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Материалы направили в другой суд, однако куда именно — пока официально не сообщается.
Максима Егорова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022–2024 годах он получал деньги, имущество и оплату отдыха от представителя крупной тамбовской компании за покровительство бизнесу. Следствие оценивает сумму предполагаемых взяток более чем в 84 млн рублей.
Вместе с бывшим губернатором по делу проходят его экс-водитель Александр Соломатин и заместитель руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов. Следствие считает их посредниками при передаче взяток. Все фигуранты находятся под арестом.
Как ранее сообщало деловое издание «Вердикт», в деле фигурирует бывший руководитель «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов. По данным источников, среди эпизодов — передача автомобиля и оплата поездок.
Максим Егоров был задержан летом 2025 года сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Позже московский суд несколько раз продлевал ему арест. Кроме того, следствие арестовало имущество бывшего губернатора и его родственников на сумму свыше 130 млн рублей.
Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с 2021 года. В 2024 году он досрочно ушел в отставку, заявив о переходе на работу «на федеральный уровень».
