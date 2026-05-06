В Тамбовской области хотят запретить дипфейки на выборах и перевести часть процедур в электронный формат
Сегодня, 14:02
В Тамбовскую областную Думу внесли пакет изменений в региональные законы о выборах и референдумах. Поправки затрагивают правила агитации, публикацию финансовых отчётов кандидатов и цифровизацию избирательных процедур.
Одним из главных нововведений может стать запрет на использование дипфейков в предвыборной агитации. Кандидатам и партиям хотят запретить использовать изображения и голоса умерших или вымышленных людей, а также материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, в агитации нельзя будет привлекать несовершеннолетних.
Если в роликах или листовках используются фото или голос обычных граждан, потребуется их письменное согласие.
Также предлагается перевести часть избирательных процедур в электронный формат. В частности, протоколы участковых комиссий смогут оформляться в цифровом виде. При этом бумажные копии всё равно будут обязаны выдавать наблюдателям.
Изменения коснутся и финансовой отчётности кандидатов. Информацию о расходовании средств избирательных фондов планируют публиковать только на сайтах избиркомов, без обязательного размещения в газетах.
Политическим партиям, в свою очередь, разрешат публиковать предвыборные программы только в интернете — на официальных сайтах.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность дистанционного открытия специальных избирательных счетов.
Если депутаты поддержат инициативу, новые правила вступят в силу сразу после официального опубликования закона.
