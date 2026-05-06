Новым начальником УМВД по Тамбовской области назначен Иван Кокухин
Президент России подписал указ о назначении нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Руководителем регионального управления МВД стал генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший полицию Камчатского края.
Иван Кокухин родился в 1976 году в Читинской области. После окончания Читинского государственного технического университета получил также юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году в подразделениях по борьбе с организованной преступностью.
Большая часть его карьеры связана с системой МВД Забайкальского края, где он занимал различные оперативные и руководящие должности, в том числе пост заместителя начальника регионального УМВД — начальника полиции. В 2021 году был назначен руководителем управления МВД по Камчатскому краю.
В Тамбовской области Иван Кокухин сменил генерал-майора полиции Николая Скокова, который возглавлял региональное управление МВД с 2018 года. После его отставки в конце 2025 года обязанности начальника временно исполнял полковник полиции Алексей Соломатин.
