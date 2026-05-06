Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Новым начальником УМВД по Тамбовской области назначен Иван Кокухин

Президент России подписал указ о назначении нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Руководителем регионального управления МВД стал генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший полицию Камчатского края.

Иван Кокухин родился в 1976 году в Читинской области. После окончания Читинского государственного технического университета получил также юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году в подразделениях по борьбе с организованной преступностью.

Большая часть его карьеры связана с системой МВД Забайкальского края, где он занимал различные оперативные и руководящие должности, в том числе пост заместителя начальника регионального УМВД — начальника полиции. В 2021 году был назначен руководителем управления МВД по Камчатскому краю.

В Тамбовской области Иван Кокухин сменил генерал-майора полиции Николая Скокова, который возглавлял региональное управление МВД с 2018 года. После его отставки в конце 2025 года обязанности начальника временно исполнял полковник полиции Алексей Соломатин.
В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Мичуринске у здания МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших участниках специальной военной операции — Данииле Грибанове и Даниле Гребенникове, которые учились в этой школе. На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники

Суд отложил рассмотрение иска к «РКС-Тамбов» на 409 млн рублей по делу о загрязнении Цны

Арбитражный суд Тамбовской области перенёс рассмотрение иска Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с компании более 409 млн рублей за вред, причинённый реке Цне. Как следует из материалов дела, претензии связаны с результатами

Тамбовскую область включили в международный туристический гид для гостей Москвы

Тамбовская область вошла в международный путеводитель Moscow Visitors Guide, который распространяется в ведущих гостиницах Москвы среди иностранных туристов. Издание выходит на английском, китайском и арабском языках и знакомит гостей столицы с достопримечательностями регионов России. В

В Тамбовской области руководителя дорожной компании заподозрили в уклонении от уплаты 27 млн рублей налогов

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дорожно-строительной организации, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор

Максим Жалнин назвал встречу Путина и Первышова важным сигналом для развития Тамбовской области

Председатель Совета директоров региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин прокомментировал итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. В эксклюзивном комментарии

Суд отказал администрации Котовска во взыскании почти 3 млн рублей с подрядчика станции очистки воды

Арбитражный суд Тамбовской области отказал администрации Котовска во взыскании с тамбовской компании ООО «Реал-Макс» около 2,85 млн рублей штрафов и пеней по контракту на строительство станции очистки воды. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о муниципальном контракте,

Контрольный пакет «Русагро» передали государству: у холдинга есть предприятия в Тамбовской области

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал государству контрольный пакет акций агрохолдинга «Русагро», основанного бизнесменом Вадимом Мошковичем. Речь идёт более чем о 65% акций компании. Помимо акций, суд постановил обратить в доход государства денежные

В Тамбове начали устанавливать разборную плотину на Цне

В Пригородном лесу Тамбова начался монтаж разборной плотины на реке Цне, благодаря которой в летний период поддерживается привычный уровень воды в пределах областного центра. Работы стартовали 5 мая. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, специалисты

В Тамбове ресторан «Репутация» могут признать банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Репутация», которое управляет одноимённым рестораном в центре Тамбова, сообщает издание «Вердикт». С заявлением в суд обратилась бывшая совладелица компании Евгения Гришина. Заседание, на котором проверят

В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка

В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того,

Тамбовская компания «Металл Сервис» через суд пытается защитить репутацию

В Тамбове арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании «Металл Сервис», которая пытается опровергнуть распространяемую в интернете информацию о своей деятельности. Компания считает опубликованные сведения недостоверными и просит суд не только признать их ложными, но и запретить

В Моршанске поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика

В Моршанске произошла трагедия на железной дороге — вечером 4 мая поезд сбил 12-летнего мальчика. Подросток погиб на месте. По данным следствия, мальчик пересекал пути на мотоцикле в месте, предназначенном только для пешеходов. В этот момент его сбил рабочий поезд, следовавший по маршруту Пачелма

В Тамбове планируют построить очистные сооружения почти за 1 млрд рублей

В Тамбове объявили тендер на строительство новых очистных сооружений в микрорайоне Телецентр. Стоимость проекта составляет 902,7 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона: заявки принимаются до 20 мая, победителя определят 25 мая.

Школьников Тамбовской области научат защищаться от телефонных мошенников

С 4 мая стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез», посвящённый защите от телефонного мошенничества. В рамках программы школьникам расскажут, как распознавать злоумышленников и правильно реагировать на подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке федеральных ведомств и направлен на

Власти Тамбовской области планируют отремонтировать более 160 км дорог в 2026 году

В Тамбовской области в 2026 году планируют отремонтировать более 160 километров дорог. Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова. Как сообщил и.о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, работы затронут 93 участка дорог общей

Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске

Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть

В Рассказове после капремонта готовятся открыть детский сад «Солнышко»

В Рассказове завершается капитальный ремонт детского сада «Солнышко». В учреждении сообщили, что работы находятся на финальной стадии, и уже в ближайшее время сад откроет двери для воспитанников. — Ремонт подходит к завершению, осталось совсем немного до долгожданного открытия, — отметили

В Тамбовской области обсудили реализацию госполитики в сфере охраны труда

В Тамбовской области прошла конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. В мероприятии приняли участие представители органов власти, работодатели и специалисты по управлению персоналом, в том числе участники Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей региона. Открывая

В Тамбовской области изменился график работы налоговой

С 1 мая в Тамбовской области изменился график приёма граждан в налоговой службе. Это связано с окончанием декларационной кампании. Теперь налоговые инспекции работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Выходные — суббота и воскресенье. Обратиться можно в отделения в

В Тамбовской области стартует акция «Окна Победы» к 9 Мая

В Тамбовской области в преддверии Дня Победы начинается проведение всероссийской акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге её участников. Инициатива предполагает оформление окон жилых домов, а также зданий образовательных и
