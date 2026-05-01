В Тамбовской области изменился график работы налоговой 0 С 1 мая в Тамбовской области изменился график приёма граждан в налоговой службе. Это связано с окончанием декларационной кампании. Теперь налоговые инспекции работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Выходные — суббота и воскресенье. Обратиться можно в отделения в

В Тамбовской области стартует акция «Окна Победы» к 9 Мая 0 В Тамбовской области в преддверии Дня Победы начинается проведение всероссийской акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге её участников. Инициатива предполагает оформление окон жилых домов, а также зданий образовательных и

В Тамбове наградили лучших тружеников региона: среди них — 81-летний учитель из Токарёвки 0 В преддверии Праздника весны и труда, 30 апреля, в правительстве Тамбовской области наградили лучших работников региона. Торжественную церемонию провёл глава области Евгений Первышов. Награды получили педагоги, медики, аграрии и сотрудники предприятий. Особое внимание привлекло вручение знаков

В Тамбовской области аннулировали декларации на 170 млн кг зерна 0 Россельхознадзор в 2026 году прекратил действие 49 деклараций на зерно у 36 производителей Тамбовской области. Общий объём продукции составил около 170 млн килограммов. Причиной стало отсутствие необходимых лабораторных исследований, которые должны подтверждать качество и безопасность зерна.

В Мордовском округе одобрили строительство крупного элеватора за 1,8 млрд рублей 0 Проект строительства элеваторного комплекса в Мордовском округе Тамбовской области получил положительное заключение экспертизы. Объект рассчитан на хранение до 95 тыс. тонн зерна, инвестиции в него составят около 1,8 млрд рублей. Элеватор планируют построить рядом с рабочим посёлком Мордово на

Разработки тамбовского предприятия «Бекас» вошли в экспозицию Музея Победы 0 Изделия тамбовского предприятия «Бекас» включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе. Речь идёт о новом разделе «СВО. Zащитники Отечества», открытом в 2025 году и посвящённом современным участникам боевых действий, волонтёрскому движению и повседневной жизни военнослужащих. Как

Суд в Тамбове отказал в разделе имущества семьи экс-главы «Ланты» после его изъятия государством 0 Ленинский районный суд Тамбова отклонил иск Светланы Васильевой к бывшему генеральному директору интернет-провайдера «Ланта» Александру Васильеву* о разделе имущества. Как установил суд, всё имущество, о котором шла речь, ранее уже было изъято и передано в собственность государства по решению

В Тамбове осудили группу за мошенничество с социальными выплатами 0 В Тамбове суд вынес приговор четырём местным жителям по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на социальную поддержку. Их признали виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц. Как установил суд, в 2021–2023 годах фигуранты действовали по предварительному сговору с бывшим начальником

Польские СМИ сообщили о возможной связи криптобиржи Zondacrypto с «Тамбовской» ОПГ 0 Польская газета Wyborcza сообщила о возможной связи криптовалютной биржи Zondacrypto с организованной преступной группировкой «Тамбовская». Публикация появилась на фоне жалоб пользователей на проблемы с выводом средств: по данным издания, платформа более двух недель не осуществляет выплаты

Частное образование в Тамбовской области ищет модель развития: отрасль обсудили на круглом столе 0 В Тамбове состоялся круглый стол «Стратегия частного образования в Тамбовской области», на котором представители бизнеса и власти обсудили текущее состояние и перспективы негосударственного сектора образования, сообщает «Вердикт». По оценке председателя профильного комитета «Опоры России» Елены

Дело экс-губернатора Максима Егорова поступило в суд: обвинение — взятки на 80 млн рублей 0 В Ленинский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона. По версии следствия, в 2022–2024 годах Егоров, занимая

Суд признал банкротом «Компьюлинк Инфраструктура ТО» — бывшего концессионера котовских котельных 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал несостоятельным (банкротом) ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 22 октября 2026 года. Процедура банкротства стала итогом длительных финансовых

Суд обязал уволить муниципальную служащую под Тамбовом за утрату доверия после приговора о хищении 0 В Тамбовской области суд апелляционной инстанции признал незаконным бездействие органов местного самоуправления, не уволивших муниципальную служащую после вступившего в силу приговора о хищении. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Проверка прокуратуры Петровского района установила, что в

Кассация подтвердила незаконность отказа УФАС включить ДСУ-2 в реестр недобросовестных поставщиков 0 Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения решения нижестоящих инстанций по спору между ТОГКУ «Тамбовавтодор» и региональным управлением ФАС, сообщает «Вердикт». Суд признал незаконным отказ антимонопольного органа включить сведения о ЗАО «ДСУ-2» в реестр недобросовестных

В Тамбовской области перераспределят экологические полномочия и обновят правила ведения Красной книги 0 В Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий изменения в региональное законодательство в сфере охраны окружающей среды и пользования недрами, сообщает деловое издание «Вердикт». Документ подготовлен для приведения областных норм в соответствие с федеральными изменениями и, как

Ростовская компания получила контракты на коммунальную инфраструктуру Тамбова на 486 млн рублей 0 ООО «Дельта» из Азова Ростовской области стало подрядчиком по двум крупным инфраструктурным проектам в Тамбове. Региональная «Единая служба заказчика» заключила с компанией контракты на проектирование и строительство водовода и канализационного коллектора. Общая стоимость работ превысит 486 млн

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова 0 В Моршанске 25 апреля состоялся традиционный межмуниципальный турнир по волейболу среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Организаторами соревнований выступили Благотворительный фонд имени Николая Кузнецова и Тамбовская

В Мичуринске увековечили память участника СВО Алексея Добрынина 0 В Мичуринске на светодиодном экране по улице Красной разместили баннер, посвящённый памяти участника специальной военной операции, старшего сержанта Алексея Добрынина. Инициатором выступило местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов

Предприятия Тамбовской области сыграли в настольный теннис: турнир провёл Союз промышленников и предпринимателей 0 В Тамбове прошёл турнир по настольному теннису среди команд предприятий — членов Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия. В соревнованиях приняли участие девять команд, представляющих крупные промышленные предприятия региона. Турнир

Гендиректор АО «ТАМАК» Алёна Черемисина стала лауреатом всероссийской премии «Деловой престиж» 0 Генеральный директор АО «ТАМАК» Алёна Черемисина стала победителем Всероссийской премии «Деловой престиж» в номинации «Архитектура, строительство и недвижимость». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Торжественная церемония награждения прошла 26 апреля в Государственном Кремлёвском дворце.