В Тамбовской области стартует акция «Окна Победы» к 9 Мая
Вчера, 12:00
В Тамбовской области в преддверии Дня Победы начинается проведение всероссийской акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге её участников.
Инициатива предполагает оформление окон жилых домов, а также зданий образовательных и социальных учреждений тематическими изображениями. Участие в акции носит добровольный характер и не требует специальной регистрации.
По данным организаторов, в 2025 году акция приобрела масштабный характер: по всей стране было оформлено более трёх миллионов окон. В Тамбовской области к проекту присоединились тысячи жителей, а учреждения образования использовали формат как элемент патриотического воспитания.
Для участия гражданам предлагается использовать готовые макеты, которые можно распечатать и разместить на окнах. В оформлении традиционно применяются символы Победы — георгиевская лента, изображения гвоздик и голубей, а также силуэты памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны.
Акция рассматривается как одна из форм общественного участия в мероприятиях, посвящённых памятной дате, и способствует формированию единого визуального пространства в период празднования 9 Мая.
