В Тамбове наградили лучших тружеников региона: среди них — 81-летний учитель из Токарёвки

— Спорт — это хорошо, но важнее, чтобы человек вырос добрым и отзывчивым, — отмечает он.

В преддверии Праздника весны и труда, 30 апреля, в правительстве Тамбовской области наградили лучших работников региона. Торжественную церемонию провёл глава области Евгений Первышов.Награды получили педагоги, медики, аграрии и сотрудники предприятий. Особое внимание привлекло вручение знаков «Герой Труда Тамбовской области» — их в этом году получили четыре человека.Один из них — учитель физкультуры из Токарёвки Вячеслав Пашков. В конце прошлого года ему исполнился 81 год, но он до сих пор ведёт уроки и тренировки.Своей профессии педагог посвятил более 60 лет и всё это время работает в одной школе. Он не только учит детей спорту, но и воспитал целое поколение учеников — многие из них стали тренерами и преподавателями.Сам Вячеслав Прокофьевич говорит, что главное в его работе — не рекорды:Сейчас в школе, где работает педагог, идёт капитальный ремонт, поэтому занятия проходят во второй смене в другом здании. Несмотря на это, учитель продолжает работать наравне с коллегами и остаётся в строю до самого вечера.По словам Евгения Первышова, именно такие люди формируют основу региона и вдохновляют на дальнейшую работу.