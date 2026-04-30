В Тамбове наградили лучших тружеников региона: среди них — 81-летний учитель из Токарёвки
Вчера, 18:06
Комментариев: 0
Версия для печати
В преддверии Праздника весны и труда, 30 апреля, в правительстве Тамбовской области наградили лучших работников региона. Торжественную церемонию провёл глава области Евгений Первышов.
Награды получили педагоги, медики, аграрии и сотрудники предприятий. Особое внимание привлекло вручение знаков «Герой Труда Тамбовской области» — их в этом году получили четыре человека.
Один из них — учитель физкультуры из Токарёвки Вячеслав Пашков. В конце прошлого года ему исполнился 81 год, но он до сих пор ведёт уроки и тренировки.
Своей профессии педагог посвятил более 60 лет и всё это время работает в одной школе. Он не только учит детей спорту, но и воспитал целое поколение учеников — многие из них стали тренерами и преподавателями.
Сам Вячеслав Прокофьевич говорит, что главное в его работе — не рекорды:
— Спорт — это хорошо, но важнее, чтобы человек вырос добрым и отзывчивым, — отмечает он.
Сейчас в школе, где работает педагог, идёт капитальный ремонт, поэтому занятия проходят во второй смене в другом здании. Несмотря на это, учитель продолжает работать наравне с коллегами и остаётся в строю до самого вечера.
По словам Евгения Первышова, именно такие люди формируют основу региона и вдохновляют на дальнейшую работу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.