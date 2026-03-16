В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей



Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, при условии, что заявитель, получивший государственный сертификат на материнский капитал, и ребенок, на которого оформляется выплата, являются гражданами Российской Федерации.



«Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двукратного размера прожиточного минимума на душу населения в области, то есть 31 438 рублей на человека в месяц, без дополнительных требований к трудовой занятости или имуществу родителей. Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала равен величине прожиточного минимума на ребенка, что для нашего региона составляет 15 247 рублей», — рассказала управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.



Семьи могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала на каждого ребенка до трех лет. Чтобы получать ее с месяца рождения ребенка, родителям нужно обратиться с заявлением в течение полугода с месяца рождения нового члена семьи. Если пропустить этот срок, ежемесячная выплата будет осуществляться с месяца обращения за ее назначением.



Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тамбовской области или в МФЦ. В большинстве случаев от мамы требуется только заявление, все необходимые сведения специалисты ОСФР запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.



Заявление на выплату рассматривается в течение 5 рабочих дней. После одобрения деньги перечисляются семье в течение пяти рабочих дней, далее — 5-го числа месяца, следующего за месяцем начисления выплаты. Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то средства выплачиваются накануне.



Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Повторное заявление о получении выплаты может быть подано мамой в последний месяц периода, на который она назначена, и так до достижения малышом трех лет.



