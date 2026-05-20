Тамбовская облдума сможет официально проводить заседания дистанционно
Вчера, 17:23
В Тамбовской области планируют законодательно закрепить возможность проведения дистанционных заседаний областной Думы и её комитетов. Соответствующий законопроект внёс комитет по законодательству регионального парламента.
Документ предусматривает, что удалённый формат можно будет использовать во время чрезвычайных ситуаций, режима повышенной готовности, карантина, военного или чрезвычайного положения, а также при усилении мер безопасности.
Депутаты смогут участвовать в заседаниях по видеосвязи или голосовать с помощью специальных листов. При этом тайное голосование в дистанционном формате проводить не разрешат.
Решение о переводе заседания в удалённый режим будет принимать председатель областной Думы либо руководители профильных комитетов по согласованию с руководством парламента.
В законопроекте также прописали порядок действий при технических сбоях во время видеоконференций: заседание смогут временно приостановить или перенести.
После принятия закона изменения внесут и в регламент работы Тамбовской областной Думы. Новые правила вступят в силу после официального опубликования документа.
