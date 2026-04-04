В Тамбовской области увеличили пособие на погребение
В Тамбовской области повысили размер социального пособия на погребение. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты областной думы.
Теперь выплата составит 9 678 рублей — это на 5,6% больше прежнего размера и соответствует федеральному уровню.
Получить пособие смогут граждане, которые оплатили организацию похорон и могут подтвердить расходы документами.
Новые правила начнут действовать через десять дней после официального опубликования закона.
