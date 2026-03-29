В Тамбовской области многодетным семьям вернут право на пособие после отказов
Сегодня, 18:06
В Тамбовской области пересмотрят отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Изменения связаны с новыми поправками в законодательство, которые вступят в силу в мае. Теперь семьи с тремя и более детьми смогут получать пособие даже при небольшом превышении дохода.
Ранее право на выплату терялось, если доход на человека превышал прожиточный минимум (в регионе — 15 719 рублей). После изменений допустимое превышение составит до 10%.
Все отказы, вынесенные с начала 2026 года по этой причине, пересмотрят автоматически. Обращаться в Социальный фонд не нужно — о новом решении сообщат через портал госуслуг.
Если право на выплату подтвердится, пособие назначат на один год. Его размер составит 7 623,5 рубля на каждого ребёнка.
Пересмотр начнётся после 22 мая, когда изменения вступят в силу.
