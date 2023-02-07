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Нуждающиеся семьи Тамбовской области могут оформить единое социальное пособие

Сегодня, 12:30
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В 2023 году вступил в силу закон о едином пособии на детей и беременных женщин. Данная мера поддержки объединила ранее действовавшие выплаты для семей с низким доходом. Введение единого пособия позволяет оформлять выплаты на всех детей в семье по одному заявлению, поданному через портал госуслуг или в отделениях социального фонда России.

Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.
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