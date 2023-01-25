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Восстановлены права матери на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в большем размере
Сегодня, 09:52
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Прокуратурой Советского района г. Тамбова проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее прав при предоставлении мер социальной поддержки.
Установлено, что заявительнице в июне прошлого года назначена ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 3 до 8 лет в размере 50 % величины прожиточного минимума на ребенка в Тамбовской области. При этом расчет среднедушевого дохода семьи произведен неверно, поскольку сведения о полученных заявителем доходах, учтенные в расчете, не соответствовали фактическому размеру предоставленных (выплаченных) женщине мер социальной поддержки в виде субсидий на оплату коммунальных услуг,
Прокуратурой установлено, что с учетом фактического среднедушевого дохода семьи заявительницы, она имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 75 % величины прожиточного минимума для детей.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, требования удовлетворены в полном объеме.
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