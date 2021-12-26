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После вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права семьи с ребенком-инвалидом
Сегодня, 09:12
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Прокуратура провела проверку по обращению жителя области о нарушении права его семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка-инвалида, на обеспечение жильем.
Установлено, что семья, имеющая ребенка-инвалида, нуждается в предоставлении во внеочередном порядке жилого помещения, адаптированного для нужд инвалида, пользующегося в связи с заболеванием креслом-коляской.
В нарушение закона на момент проведения прокурорской проверки жилое помещение ему не предоставлено.
В целях восстановления жилищных прав сироты прокурором внесено представление главе администрации г. Котовска, направлено исковое заявление в суд.
Акты прокурорского реагирования удовлетворены.
Благодаря вмешательству прокуратуры органом местного самоуправления у застройщика приобретена квартира для предоставления нуждающейся семье.
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