В Тамбове вновь ищут подрядчика для ремонта драмтеатра за 124 млн рублей 0 В Тамбове объявили новый конкурс на капитальный ремонт здания драматического театра имени Луначарского. Начальная стоимость контракта составляет 124,03 млн рублей. Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, поэтому областные власти решили привлечь другую организацию. Информация о закупке

В Мичуринске приступили ко второму этапу промывки канализационного коллектора 0 В Мичуринске Тамбовской области приступили ко второму этапу гидродинамической промывки канализационного коллектора на улице Тамбовской. До конца года коммунальщики планируют очистить ещё 450 метров трубопровода, на котором ранее регулярно возникали засоры. Об этом сообщили в АО «Тамбовская сетевая

Евгений Первышов заявил о риске невозвращения 150 тысяч трудовых мигрантов в Тамбовскую область 0 Около 150 тыс. трудоспособных жителей Тамбовской области вынуждены искать более высокооплачиваемую работу за пределами региона. Значительная часть из них может не вернуться, что усугубит сокращение населения. Об этом губернатор Евгений Первышов заявил 18 ноября во время прямой линии, посвящённой

Евгений Первышов пообещал лично контролировать разработку месторождения «Центральное» 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов пообещал еженедельно посещать площадку разработки титаново-циркониевого месторождения «Центральное» в Рассказовском округе после начала добычи. Во время прямой линии 18 ноября губернатор ответил на опасения жителей по поводу возможного уничтожения

В Тамбовской области выплаты за рождение третьего ребёнка могут задерживать до трёх месяцев 0 В Тамбовской области изменят сроки предоставления единовременной выплаты в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Из-за нехватки средств в региональном бюджете перечисление денег может занимать до трёх месяцев. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил 18 ноября во

Тамбовская облдума запросит у прокуратуры результаты проверки концессионного соглашения «РКС-Тамбов» 0 Депутаты Тамбовской областной Думы намерены запросить у региональной прокуратуры результаты проверки исполнения концессионного соглашения ООО «РКС-Тамбов». После получения материалов вопрос планируют рассмотреть совместно с депутатами Тамбовской городской Думы. Соответствующую инициативу 18 ноября

В Мордовском округе Тамбовской области вновь сменился исполняющий обязанности главы 0 В Мордовском муниципальном округе Тамбовской области назначен новый временно исполняющий полномочия главы администрации. С 19 ноября эту должность займёт Николай Дорофеев, ранее возглавлявший управление по развитию территорий муниципалитета. Соответствующее постановление подписал глава региона

Прокуратура проверила ограничения доступа к магазинам на Центральном рынке Тамбова 0 В Тамбове прокуратура провела выездную проверку по жалобам предпринимателей на ограничения прохода и проезда к принадлежащим им объектам недвижимости на территории Центрального рынка. Проверяющие осмотрели шлагбаумы, металлические ограждения и заваленный строительными материалами вход в один из

В Мичуринске скончался ветеран войны в Афганистане Иван Шаров 0 16 ноября ушёл из жизни ветеран боевых действий в Афганистане Иван Александрович Шаров. О его смерти сообщили в Мичуринском местном отделении Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Иван Шаров посвятил значительную часть жизни военной службе. В 1972 году он начал

Главное управление МЧС по Тамбовской области возглавил Илья Жильцов 0 Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области назначен Илья Жильцов, ранее занимавший должность заместителя руководителя регионального управления ведомства в Ивановской области. Информация о новом руководителе появилась на официальном сайте

В Тамбове с 1 декабря проезд подорожает до 34–36 рублей 0 С 1 декабря 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Тамбова увеличится на четыре рубля. Поездка при оплате банковской картой будет стоить 34 рубля вместо 30, наличными — 36 рублей вместо 32. Новые тарифы также установят для пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Об этом

В Тамбовской области упростят получение статуса резидента ТОР «Котовск» 0 В Тамбовской области пересматривают порядок получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Котовск». Региональные власти совместно с администрацией города намерены сократить административные барьеры и сделать процедуру более удобной для инвесторов. Об этом сообщили в

Тамбовские спортсмены завоевали серебро и бронзу на первенстве мира по универсальному бою 0 Представители Тамбовской области в составе сборной России завоевали серебряную и бронзовые медали первенства мира по универсальному бою, проходившего в Кемерове с 1 по 8 ноября. В соревнованиях приняли участие около 1200 спортсменов из 28 стран. Об итогах выступления сообщили в региональном

В Тамбовской области создадут школьные лиги по лапте и городошному спорту 0 В Тамбовской области планируют открыть школьные спортивные лиги по лапте и городошному спорту, внедрить занятия фиджитал-спортом и расширить участие учащихся в соревнованиях. Эти направления вошли в региональные планы по развитию физической культуры после заседания Совета при Президенте России по

Два работника погибли на производствах в Тамбовской области за два дня 0 В Тамбовской области следователи проводят проверки по фактам гибели двух работников на производственных предприятиях. Несчастные случаи произошли 11 и 12 ноября в Ржаксинском муниципальном округе и посёлке Строитель. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону. Первый случай

В Тамбове продолжается спор о благоустройстве территории возле Центрального рынка 0 В Тамбове продолжается спор о благоустройстве площадки на улице Коммунальной, 21А, рядом с Центральным рынком. Проект предусматривает обновление асфальта, установку скамеек и урн, однако руководство рынка опасается, что работы затруднят торговлю и подъезд транспорта. Арбитражный суд Тамбовской

Тамбовские промышленники обсудили с Ростехнадзором кадровый дефицит и безопасность производства 0 В Тамбовской области представители промышленных предприятий обсудили с Ростехнадзором проблемы производственной безопасности, нехватку квалифицированных кадров и подготовку специалистов для работы на опасных производственных объектах. Очередное заседание Кадрового клуба при региональном Союзе

Заведующего кафедрой ТГТУ Алексея Ткачёва приговорили к колонии по делу о хищении 31 млн рублей 0 Ленинский районный суд Тамбова приговорил заведующего кафедрой Тамбовского государственного технического университета Алексея Ткачёва к одному году и четырём месяцам колонии общего режима за мошенничество при исполнении договора на поставку оборудования для вуза. Он стал четвёртым осуждённым по

Власти и инвестор рассказали тамбовчанам, как будут разрабатывать месторождение «Центральное» 0 В правительстве Тамбовской области 12 ноября состоялась первая открытая встреча с представителями компании, которая займётся разработкой месторождения титановых и циркониевых песков «Центральное» в Рассказовском округе. Губернатор Евгений Первышов и руководство АО «Сегмент» ответили на вопросы

«РКС-Тамбов» попытались закрыть от общественности судебный процесс об ущербе реке Цне 0 ООО «РКС-Тамбов» попросило Арбитражный суд Тамбовской области проводить в закрытом режиме заседания по делу о взыскании почти 388 млн рублей за загрязнение реки Цны. Компания сослалась на необходимость защиты конфиденциальной информации о расходах на реконструкцию канализационного коллектора и