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В Мичуринске приступили ко второму этапу промывки канализационного коллектора
Вчера, 20:00
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В Мичуринске Тамбовской области приступили ко второму этапу гидродинамической промывки канализационного коллектора на улице Тамбовской. До конца года коммунальщики планируют очистить ещё 450 метров трубопровода, на котором ранее регулярно возникали засоры. Об этом сообщили в АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК).
Работы проводятся на самотечном коллекторе диаметром 500 мм — от пересечения улиц Советской и Январской до канализационного колодца возле насосной станции КНС-3 на улице Январской.
Для удаления накопившихся отложений и мусора специалисты используют гидродинамическую промывку. Технология позволяет очищать внутреннюю поверхность трубопровода струями воды под высоким давлением.
По информации ТСК, одной из основных причин засоров на этом участке остаётся неправильное использование канализации. Жители выбрасывают в неё влажные салфетки, средства личной гигиены и другой нерастворимый мусор, который скапливается в трубах и препятствует прохождению сточных вод.
С начала 2026 года специалисты Мичуринского филиала ТСК совместно с подрядной организацией уже промыли 1,7 км канализационных сетей. После проведения телеинспекции трубопроводов было принято решение дополнительно очистить ещё 450 метров коллектора.
В компании рассчитывают завершить второй этап работ до конца декабря. При этом ограничений водоотведения для жителей не планируется.
После очистки труб специалисты ожидают сокращения числа засоров и повышения надёжности работы канализационной системы на проблемном участке.
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