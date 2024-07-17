Новые три подрядчика приступили к ремонту канализационного коллектора на Набережной в Тамбове Комментариев: 0



Самые масштабные работы идут на участке от Рассказовского шоссе до ТРЦ «РИО». Здесь прокладывают новую трубу открытым способом и устраняют неполадки. Перекачка нечистот ведётся в районе канализационной насосной станции №3, и после завершения этой стадии продолжится замена трубопровода и установка колодцев. Работы осложняются наличием смежных коммуникаций, что потребовало переноса двух кабелей электросети. Подрядчик обещает завершить этот этап и благоустройство в течение двух недель.



Весь проект планируется завершить к концу года, а в 2025 году будет восстановлено нарушенное благоустройство Набережной. Изношенный 80-летний коллектор на Набережной реки Цны чинят с 2022 года. Сроки ремонта неоднократно смещались, и представители «РКС-Тамбов» обещали закончить работы в 2023 году.



На участке часто фиксировались аварии. В сентябре 2022 года нечистоты вылились в водоём со склона на пересечении Набережной и улицы Рахманинова. Аналогичная ситуация произошла в феврале 2021 года возле ТРЦ «РИО». В августе 2020 года из-за разрыва коллектора отходы стекали в Цну в течение нескольких часов. Провалы асфальта и затопления нечистотами происходили и ранее, в 2019 году. В феврале 2023 года подросток провалился под землю из-за аварийного канализационного коллектора на Набережной.



На коллектор направлено 664,4 млн рублей. Общая протяжённость коллектора составляет 3 км, и на сегодня выполнено 50% работ, сообщили в министерстве. Реконструкция проходит под контролем «РКС-Тамбов» с использованием займа из Фонда национального благосостояния. Из-за работ площадь Музыки на Набережной закрыта для мероприятий до конца года. Реконструкция канализационного коллектора на Набережной в Тамбове теперь ведётся тремя подрядчиками, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона. Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут, и работы разделены между тремя новыми организациями.Самые масштабные работы идут на участке от Рассказовского шоссе до ТРЦ «РИО». Здесь прокладывают новую трубу открытым способом и устраняют неполадки. Перекачка нечистот ведётся в районе канализационной насосной станции №3, и после завершения этой стадии продолжится замена трубопровода и установка колодцев. Работы осложняются наличием смежных коммуникаций, что потребовало переноса двух кабелей электросети. Подрядчик обещает завершить этот этап и благоустройство в течение двух недель.Весь проект планируется завершить к концу года, а в 2025 году будет восстановлено нарушенное благоустройство Набережной. Изношенный 80-летний коллектор на Набережной реки Цны чинят с 2022 года. Сроки ремонта неоднократно смещались, и представители «РКС-Тамбов» обещали закончить работы в 2023 году.На участке часто фиксировались аварии. В сентябре 2022 года нечистоты вылились в водоём со склона на пересечении Набережной и улицы Рахманинова. Аналогичная ситуация произошла в феврале 2021 года возле ТРЦ «РИО». В августе 2020 года из-за разрыва коллектора отходы стекали в Цну в течение нескольких часов. Провалы асфальта и затопления нечистотами происходили и ранее, в 2019 году. В феврале 2023 года подросток провалился под землю из-за аварийного канализационного коллектора на Набережной.На коллектор направлено 664,4 млн рублей. Общая протяжённость коллектора составляет 3 км, и на сегодня выполнено 50% работ, сообщили в министерстве. Реконструкция проходит под контролем «РКС-Тамбов» с использованием займа из Фонда национального благосостояния. Из-за работ площадь Музыки на Набережной закрыта для мероприятий до конца года.



