«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа Комментариев: 0



По информации пресс-службы компании, подрядная организация находится на завершающем этапе работ. Требуемые материалы и специальное оборудование для укрепления траншеи со стороны хлебозавода уже приобретены, и в настоящее время рабочие заняты созданием подпорной стенки. Отмечается, что возникли определенные трудности при разработке технологических котлованов для прокладки новой трубы внутри существующей.



По словам представителей "РКС-Тамбов", причина задержки связана с тем, что в прошлом на этом участке производились земельные работы для укладки и ремонта коммуникаций (водопровод, газ, канализация), и засыпка осуществлялась песком. В результате переувлажнения грунтов произошло изменение глубины расположения коллектора, и труба, которая была проложена, оказалась ниже проектных отметок.



Уровень земли, как известно, со временем может подниматься, и этот факт широко известен строителям и архитекторам. Некоторые считают, что коммунальные службы Тамбова должны были учесть это при планировании работ или нести ответственность за задержку.



Однако, надеемся, что "заключительный этап" ремонта не займет слишком много времени, и жители скоро будут избавлены от неприятных канализационных запахов. По заверениям "РКС-Тамбов", ожидать осталось недолго — до 20 августа.



На заседании Тамбовской городской Думы Артем Александров призвал руководство администрации усилить контроль за завершением работ на данном участке коллектора. "РКС-Тамбов" недавно опубликовала новые сроки завершения ремонта канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, который продолжался полгода, вызывая недовольство жителей города из-за постоянного шума дизельных насосов и запахов.По информации пресс-службы компании, подрядная организация находится на завершающем этапе работ. Требуемые материалы и специальное оборудование для укрепления траншеи со стороны хлебозавода уже приобретены, и в настоящее время рабочие заняты созданием подпорной стенки. Отмечается, что возникли определенные трудности при разработке технологических котлованов для прокладки новой трубы внутри существующей.По словам представителей "РКС-Тамбов", причина задержки связана с тем, что в прошлом на этом участке производились земельные работы для укладки и ремонта коммуникаций (водопровод, газ, канализация), и засыпка осуществлялась песком. В результате переувлажнения грунтов произошло изменение глубины расположения коллектора, и труба, которая была проложена, оказалась ниже проектных отметок.Уровень земли, как известно, со временем может подниматься, и этот факт широко известен строителям и архитекторам. Некоторые считают, что коммунальные службы Тамбова должны были учесть это при планировании работ или нести ответственность за задержку.Однако, надеемся, что "заключительный этап" ремонта не займет слишком много времени, и жители скоро будут избавлены от неприятных канализационных запахов. По заверениям "РКС-Тамбов", ожидать осталось недолго — до 20 августа.На заседании Тамбовской городской Думы Артем Александров призвал руководство администрации усилить контроль за завершением работ на данном участке коллектора.



