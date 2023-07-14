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Затянувшийся ремонт коллектора на ул. Подвойского доставляет неудобства местным жителям
Жители, проживающие в многоквартирных домах на улице Подвойского в Тамбове, выражают свое недовольство продолжительными работы по реконструкции коллектора, которые приносят им значительные неудобства. Постоянный шум оборудования, грязь и неприятный запах канализации стали неотъемлемой частью их жизни. По словам жителей, работы уже продолжаются полгода. В результате проведения ремонтных работ огромные траншеи были вырыты, а дизельные насосы работают как днем, так и ночью.
Реконструкция канализационного коллектора осуществляется в соответствии с концессионным соглашением, заключенным с ООО "РКС-Тамбов". Однако, жители справедливо отмечают, что работы должны были быть завершены уже давно.
Ранее наше издание сообщало о трудностях, с которыми столкнулось ООО "РКС-Тамбов" в процессе проведения ремонтных работ, включая дискуссии о результатах концессии за прошедший год. Была выявлена проблема нехватки специальной техники, необходимой для выполнения работ на значительной глубине, такой как на улице Подвойского, где износ грунта привел к необходимости проведения работ на недоступной для стандартных экскаваторов глубине. По словам представителей "РКС-Тамбов", специализированные экскаваторы со стрелой в настоящее время заняты дорожными работами.
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