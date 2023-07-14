Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Назначен новый прокурор города Моршанска

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда

В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины»

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами

В исторической части Тамбова произошло два пожара

» » Затянувшийся ремонт коллектора на ул. Подвойского доставляет неудобства местным жителям

Затянувшийся ремонт коллектора на ул. Подвойского доставляет неудобства местным жителям

Сегодня, 08:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Затянувшийся ремонт коллектора на ул. Подвойского доставляет неудобства местным жителям Жители, проживающие в многоквартирных домах на улице Подвойского в Тамбове, выражают свое недовольство продолжительными работы по реконструкции коллектора, которые приносят им значительные неудобства. Постоянный шум оборудования, грязь и неприятный запах канализации стали неотъемлемой частью их жизни. По словам жителей, работы уже продолжаются полгода. В результате проведения ремонтных работ огромные траншеи были вырыты, а дизельные насосы работают как днем, так и ночью.

Реконструкция канализационного коллектора осуществляется в соответствии с концессионным соглашением, заключенным с ООО "РКС-Тамбов". Однако, жители справедливо отмечают, что работы должны были быть завершены уже давно.

Ранее наше издание сообщало о трудностях, с которыми столкнулось ООО "РКС-Тамбов" в процессе проведения ремонтных работ, включая дискуссии о результатах концессии за прошедший год. Была выявлена проблема нехватки специальной техники, необходимой для выполнения работ на значительной глубине, такой как на улице Подвойского, где износ грунта привел к необходимости проведения работ на недоступной для стандартных экскаваторов глубине. По словам представителей "РКС-Тамбов", специализированные экскаваторы со стрелой в настоящее время заняты дорожными работами.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Реализация концессии по водоснабжению и водоотведению в Тамбове снова прохо ...

В городе Рассказово завершается реконструкция канализационного коллектора

В городе Рассказово продолжается реконструкция полувекового канализационног ...

Губернатор отметил высокие темпы работ по реконструкции канализационного ко ...

Продолжаются ремонтные работы канализационного коллектора на ул. Гастелло

В Тамбове перекроют улицу Комсомольскую



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовском округе прошел фестиваль ремесленного сыра

Сегодня, 09:40
0
15 июля в Тамбовской области прошел фестиваль ремесленного сыра, который привлекает множество посетителей. Посетители события имеют возможность не только попробовать различные виды сыра, созданные местными сыроварами, но и приобрести их продукцию. Кроме того, фестиваль предлагает разнообразную

Депутаты от КПРФ не поддержали утверждение отчёта главы администрации Тамбова за 2022 год

Сегодня, 09:11
0
14 июля прошло внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где глава администрации города Тамбова М.Ю. Косенков, представил свой отчет о проделанной работе в 2022 году.

Затянувшийся ремонт коллектора на ул. Подвойского доставляет неудобства местным жителям

Сегодня, 08:45
0
Жители, проживающие в многоквартирных домах на улице Подвойского в Тамбове, выражают свое недовольство продолжительными работы по реконструкции коллектора, которые приносят им значительные неудобства. Постоянный шум оборудования, грязь и неприятный запах канализации стали неотъемлемой частью их

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Сегодня, 08:27
0
В Пригородном лесу, на границе города Тамбова и Тамбовского района в районе зоны отдыха «Горка», продолжается строительство, которое, по словам местных жителей, осуществляется на землях, предназначенных для отдыха и рекреации.

Жители Притамбовья бьют тревогу по факту отсыпки дорог мусором

Вчера, 19:35
0
Жители деревни Малиновка расположенной в микрорайоне "Сердце Малиновки" Тамбовского округа, обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову, чтобы пожаловаться на проблему свалок строительного мусора, которые появились на дороге, ведущей к деревне Селезни.

Жители Котовска пожаловались на вырубку леса

Вчера, 12:06
0
Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства области, жалобы жителей Притамбовья на вырубку сосен около Котовского водохранилища на реке Лесной Тамбова не связана со строительством базы отдыха.

В Тамбовской области стартовал фестиваль «Весь Рахманинов»

Вчера, 11:50
0
14 июля в Тамбове на площади Ленина состоялся первый концерт фестиваля «Весь Рахманинов» (12+), посвященного 150-летию выдающегося композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Это является главным событием в рамках празднования юбилея композитора.

В Мичуринском районе в ДТП погибло два человека

Вчера, 11:47
0
Сегодня утром, около 9:00, произошло дорожное происшествие на территории Мичуринского района Тамбовской области. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального УГИБДД, на участке дороги Р-22 «Каспий» на 382-м километре произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai

В Мичуринске установили бюст Зои Космодемьянской

Вчера, 11:45
0
В научном городе был установлен бюст Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза. Об этом сообщает газета "Мичуринская правда".

В Тамбове машина скорой стала участником ДТП

14 июля 2023
0
Вечером 13 июля на улице Пролетарской в Тамбове произошло столкновение автомобиля скорой помощи и иномарки. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, 50-летний мужчина, двигался по встречной полосе с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Однако, не убедившись в обеспечении

В Тамбове возродили школу № 17

14 июля 2023
0
В городе Тамбов была создана новая средняя общеобразовательная школа под номером 17. Это решение было официально утверждено главой администрации Максимом Косенковым. Школа будет размещена в здании по адресу улица Защитной, 1а, которое в настоящее время является вторым корпусом 24-й школы. Второй

Назначен новый прокурор города Моршанска

14 июля 2023
0
Советник юстиции Александр Сергеевич Алленых был назначен прокурором города Моршанска на срок пяти лет по приказу Генерального прокурора РФ.

Вторсырье, собираемое в жёлтые контейнеры, находит вторую жизнь

13 июля 2023
0
АО "ТСК" подводит итоги первого полугодия работы по сбору вторсырья в желтые контейнеры. За прошедшие шесть месяцев 2023 года было собрано 171 тонна вторичного сырья, включая 136 тонн пластика, 19 тонн стекла, 14 тонн картона и 2 тонны металла.

Сельхозники готовятся к уборке урожая

13 июля 2023
0
По последней информации от Министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регион готовится к началу уборки озимой пшеницы. В ближайшее время фермеры из южных муниципальных округов приступят к сбору урожая.

В Тамбовской области введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья

13 июля 2023
0
Пресс-служба Тамбовской области сообщила, что в первом полугодии 2023 года было введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% превышает результаты аналогичного периода в 2022 году.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн держит на контроле ситуацию с безопасностью пищевой продукции

12 июля 2023
0
Предприятия ГАП "Ресурс", включающей несколько филиалов ОАО "Токарёвская птицефабрика", ожидают проверки контролирующих органов не только на территории Тамбовской области, но и в других регионах, где агрохолдинг имеет аналогичные производственные площадки. По информации межрегиональной

На пересечении ул. Советской и Кронштадтской в Тамбове снесут несколько зданий

12 июля 2023
0
В соответствии с официальным сообщением администрации Тамбова, до конца текущего года планируется провести снос старых зданий, расположенных по адресу улица Советская/Кронштадтская, 78/10. Это решение было принято после того, как все жильцы были переселены.

В Тамбовской области капитально отремонтируют здания 20 школ

12 июля 2023
0
В Тамбовской области в период с 2024 по 2025 годы будет проведен капитальный ремонт 20 зданий школ, общая сумма которого составит 1,7 млрд рублей. Данные о ходе выполнения программы в текущем году и планах на будущий период были обсуждены на заседании оперативного штаба по реализации нацпроектов,

Аудиторы выявили серьезные нарушения в деятельности учреждений здравоохранения

12 июля 2023
0
В распоряжении бизнес-издания "Абирег" оказались результаты аудита финансово-хозяйственной и закупочной деятельности медицинских учреждений Тамбовской области за период с 2020 по 2022 годы. Проверка выявила множество нарушений.

До конца года расчистят 1,8 километра русла Цны

11 июля 2023
0
В Тамбовской области активно реализуется региональный проект, включенный в национальный проект "Экология", который посвящен сохранению уникальных водных объектов. В рамках этой инициативы в настоящее время осуществляются работы по расчистке нескольких рек региона.

В Тамбове отремонтируют МКД на 900 млн рублей

11 июля 2023
0
По словам председателя комитета ЖКХ города Тамбова, Сергея Серегина, Фонд капитального ремонта Тамбовской области выделяет более 900 миллионов рублей на обновление многоквартирных домов в областном центре в текущем году. Эта сумма значительно превышает прошлогодний бюджет и составляет 2,5-кратный
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги