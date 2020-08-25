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» » Губернатор отметил высокие темпы работ по реконструкции канализационного коллектора в Рассказово

Губернатор отметил высокие темпы работ по реконструкции канализационного коллектора в Рассказово

Вчера, 11:11
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Губернатор отметил высокие темпы работ по реконструкции канализационного коллектора в РассказовоГлава администрации Тамбовской области проинспектировал ход работ по реконструкции канализационного коллектора в городе Рассказово и отметил высокие темы. В настоящее время смонтировано 4419 метров коллектора и 172 канализационных колодца.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с АО «Тамбовская сетевая компания». В связи с тем, что работы ведутся с опережением графика, есть все шансы завершить работы по прокладке нового коллектора в текущем году, а на 2021 год перенести строительство канализационно-насосных станций.
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