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Под Тамбовом построят логистический центр Ozon за 1 млрд рублей
Вчера, 14:30
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В Тамбовской области начинается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса маркетплейса Ozon. Для этого правительство региона без проведения торгов предоставило инвестору земельный участок площадью 73,5 тыс. кв. м в селе Стрельцы Тамбовского муниципального округа.
Инвестором проекта выступает воронежское ООО «Натали-Плюс». Соглашение о строительстве современного универсального склада класса А1 было подписано на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Объём инвестиций составит около 1 млрд рублей.
По информации региональных властей, строительство рассчитано на период с первого квартала 2026 года по третий квартал 2032 года.
Глава Тамбовской области Евгений Первышов отметил, что реализация проекта станет очередным этапом сотрудничества региона с крупнейшими российскими маркетплейсами.
— Это ещё один этап активного взаимодействия с российскими маркетплейсами, — подчеркнул руководитель региона.
По оценке областного правительства, после ввода комплекса в эксплуатацию в Тамбовском муниципальном округе появится более 500 новых рабочих мест. Кроме того, логистический центр позволит ускорить доставку товаров жителям региона и создаст дополнительные возможности для местных производителей по продаже своей продукции через электронные торговые площадки.
Предоставленный инвестору участок относится к землям населённых пунктов. Его кадастровая стоимость составляет около 36,8 млн рублей.
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