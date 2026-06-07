На ПМЭФ Тамбовская область подписала соглашения на 41 млрд рублей инвестиций

— Мы подписали 19 соглашений, из них 12 связаны с инвестиционными проектами на общую сумму порядка 41 млрд рублей. Но это только начало большой системной работы. Нам еще есть куда расти в плане инвестиционного климата. Есть бюрократические процедуры, которые можно минимизировать, и процессы, которые необходимо ускорять, — отметил Евгений Первышов.

— Только через развитие экономики, создание новых производств и рабочих мест мы сможем решить те финансовые вопросы, которые сегодня стоят перед регионом, — подчеркнул глава области.

— ПМЭФ даёт редкую возможность за несколько дней вживую встретиться с большим количеством партнёров и договориться о проектах, которые скоро начнут работать в регионе. Для нашей команды это был плотный рабочий график, — отметил он.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в ходе ПМЭФ-2026 было подписано 19 соглашений, из которых 12 связаны с реализацией инвестиционных проектов на общую сумму около 41 млрд рублей.Об итогах форума говорили на оперативном совещании в правительстве региона.С подробным докладом выступил заместитель главы региона Николай Федосеенков. По его словам, семь инвестиционных соглашений заключены с будущими резидентами особой экономической зоны «Тамбов». Общий объём вложений по этим проектам составит 23,3 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест превысит 1,7 тысячи.Среди крупнейших проектов — строительство завода глубокой переработки зерновых совместно с ЗАО «Корпорация Малком». Инвестиции в проект оцениваются в 10,5 млрд рублей, планируется создание 200 рабочих мест.Также на форуме были подписаны соглашения о строительстве логистического комплекса Ozon стоимостью более 920 млн рублей, создании туристического кластера «ЭКОгород» на юге Тамбова с объёмом инвестиций 2,7 млрд рублей, строительстве трёхзвёздочной гостиницы «ЗА Тамбов» на 45 номеров стоимостью 250 млн рублей и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры региона совместно с компанией «Билайн», которая вложит в развитие сети около 380 млн рублей.Кроме того, в промышленной сфере заключены соглашения на сумму около 4 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать ещё порядка 500 новых рабочих мест.Отдельное внимание власти уделяют соглашению с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Документ предусматривает совместную работу по улучшению инвестиционного климата и сопровождению новых проектов.По словам Евгения Первышова, все достигнутые договорённости должны получить практическое продолжение.Заместитель главы региона Николай Федосеенков в комментарии деловому изданию «Вердикт» отметил, что форум позволил провести большое количество переговоров и представить Тамбовскую область потенциальным инвесторам.