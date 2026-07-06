Фасад Ленинского райсуда Тамбова отремонтируют за 43 млн рублей Комментариев: 0



Работы разделены на четыре этапа: два планируют выполнить в 2026 году и ещё два — в 2027-м. Полностью завершить ремонт должны до 30 ноября 2027 года.



В здании заменят окна и оконные решётки, утеплят фасад и облицуют его композитными панелями цвета «агатовый серый». Также на фасаде установят герб Российской Федерации.



Для ООО «Две столицы» это второй госконтракт. Первый тоже связан с Тамбовской областью: в ноябре 2025 года компания получила подряд на капитальный ремонт детского сада № 3 «Солнышко» в Рассказово за 57 млн рублей. Этот объект уже успел стать проблемным после срыва сроков предыдущим подрядчиком. По данным претензии на 19 июня 2026 года, «Две столицы» ещё не приступила ко второму этапу работ.



Ранее губернатор Евгений Первышов сообщал, что контракт с прежним подрядчиком по детскому саду был расторгнут в одностороннем порядке, а на объекте выявили хищение более 9 млн рублей аванса. На конец мая 2026 года готовность сада оценивалась в 95%.



ООО «Две столицы» зарегистрировано в Москве в январе 2025 года. Единственный учредитель и генеральный директор — Артём Алексеев. По итогам 2025 года выручка компании составила 6,7 млн рублей, чистый убыток — 4,7 млн рублей. По состоянию на май 2026 года у организации также числилась налоговая задолженность в размере 1,6 млн рублей. Капитальный ремонт фасада здания Ленинского районного суда Тамбова на улице Интернациональной выполнит московское ООО «Две столицы». Контракт на 43,1 млн рублей заключили 6 июля с единственным участником торгов. Заказчиком выступает управление Судебного департамента в Тамбовской области, финансирование идёт из федерального бюджета.Работы разделены на четыре этапа: два планируют выполнить в 2026 году и ещё два — в 2027-м. Полностью завершить ремонт должны до 30 ноября 2027 года.В здании заменят окна и оконные решётки, утеплят фасад и облицуют его композитными панелями цвета «агатовый серый». Также на фасаде установят герб Российской Федерации.Для ООО «Две столицы» это второй госконтракт. Первый тоже связан с Тамбовской областью: в ноябре 2025 года компания получила подряд на капитальный ремонт детского сада № 3 «Солнышко» в Рассказово за 57 млн рублей. Этот объект уже успел стать проблемным после срыва сроков предыдущим подрядчиком. По данным претензии на 19 июня 2026 года, «Две столицы» ещё не приступила ко второму этапу работ.Ранее губернатор Евгений Первышов сообщал, что контракт с прежним подрядчиком по детскому саду был расторгнут в одностороннем порядке, а на объекте выявили хищение более 9 млн рублей аванса. На конец мая 2026 года готовность сада оценивалась в 95%.ООО «Две столицы» зарегистрировано в Москве в январе 2025 года. Единственный учредитель и генеральный директор — Артём Алексеев. По итогам 2025 года выручка компании составила 6,7 млн рублей, чистый убыток — 4,7 млн рублей. По состоянию на май 2026 года у организации также числилась налоговая задолженность в размере 1,6 млн рублей.



