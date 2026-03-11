Коммерческая организация в Котовске задержала зарплату 187 сотрудникам на 41,9 млн рублей 0 Проверка прокуратуры Котовска выявила задолженность по оплате труда в коммерческой организации. Как сообщили в надзорном ведомстве, зарплату вовремя не получили 187 работников, общий объём долга превысил 41,9 млн рублей. Прокурор отреагировал на нарушение трудового законодательства представлением

В Мичуринске проверяют чиновников после сделки с участком госземли площадью свыше 1 га 0 Прокуратура Тамбовской области сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки в Мичуринском округе. Поводом стала передача юридическому лицу земельного участка площадью более 1 гектара без проведения торгов. По данным надзорного ведомства, в 2024 году администрация Мичуринского округа

В Жердевке вагоны сошли на стрелке и задели грузовик на переезде 0 Как сообщили на ЮВЖД, утром 12 марта в 9:02 на станции Жердевка сошли с рельсов пять вагонов и произошло столкновение с грузовым автомобилем, который в этот момент пересекал железнодорожный переезд. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Движение поездов на Юго-Восточной железной дороге

Тамбовчанина заподозрили в переводах средств террористической организации 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Об этом сообщило региональное управление ФСБ. По информации ведомства, фигурантом является гражданин России 1985 года рождения. Следствие считает, что он переводил деньги через банковское онлайн-приложение

Тамбовчанина оштрафовали на 200 тысяч рублей за мошенничество с соцконтрактом 0 В Тамбовской области суд вынес приговор 32-летнему жителю Тамбова по делу о мошенничестве при исполнении социального контракта. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области. По данным следствия, по социальному контракту ему перечислили 327 тысяч рублей

Школу №15 в Мичуринске отремонтируют за 133,4 млн рублей 0 В Мичуринске заключили контракт на капитальный ремонт школы №15, расположенной на улице Лермонтова. Подрядчиком по итогам торгов стал индивидуальный предприниматель Максим Гуреев. Стоимость работ составила 133,4 млн рублей, что примерно на 3 млн меньше начальной цены. Финансирование предусмотрено

Обвиняемому по делу о смертельном ДТП у «РКС-Тамбов» продлили домашний арест на полгода 0 Октябрьский районный суд Тамбова на первом судебном заседании по делу о смертельном ДТП у административного корпуса «РКС-Тамбов» продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев. Одновременно суд продлил арест на автомобиль Toyota Camry, который принадлежит «РКС-Тамбов».

На набережной Студенца в Тамбове планируют сделать ландшафтный парк за 209 млн рублей 0 В Тамбове объявили электронный аукцион на благоустройство набережной реки Студенец. Начальная цена контракта составляет 209,4 млн рублей. Заказчиком выступает МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения Тамбова», информация размещена на площадке «Фабрикант». Работы планируют провести на участке от

Достройку проблемного ФАПа в Тамбовском округе отдали компании, принадлежащей области 0 Достройку фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая Жизнь Тамбовского муниципального округа поручили тамбовскому ООО «АИЖК Строй», которое принадлежит области. Контракт подписали 2 марта по итогам закупки, где компания оказалась единственным участником. Срок завершения работ установлен до 31

В Тамбове опубликовали график выездного чипирования собак на март 0 Департамент ветеринарии опубликовал расписание выездных пунктов чипирования домашних собак в Тамбове на март. Все точки будут работать в одно и то же время, с 16:00 до 17:00. По желанию владельца на месте также могут сделать прививку от бешенства. Пункты откроются 10, 12, 17, 19, 24, 26 и 31

Тамбовстат оценил рост реальных доходов жителей области в 2025 году в 6,5% 0 По оценке Тамбовстата, в 2025 году жители Тамбовской области в среднем получали 54 332 рубля в месяц в расчёте на одного человека. В номинальном выражении это на 17% больше, чем годом ранее. С поправкой на инфляцию реальные денежные доходы населения выросли на 6,5%. Совокупный объём доходов по

Тамбовчане перечислили застройщикам 6,8 млрд рублей после сдачи домов по эскроу 0 Почти 6,8 млрд рублей получили застройщики в Тамбовской области по итогам 2025 года после ввода домов в эксплуатацию. Речь идёт о сделках на первичном рынке, где расчёты велись через эскроу-счета. Ключи от квартир, купленных по этой схеме, получили около 1 400 семей. Деньги покупателей до сдачи

Учредителя «Завком-Инжиниринга» будут судить по делу о мошенничестве на 31 млн рублей и незаконных валютных операциях 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя местного предприятия. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Материалы направлены в Ленинский районный суд Тамбова. По версии следствия, в 2024

В регионе снова собирают поддержку для присвоения Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области» 0 Игоря Волкова вновь предлагают выдвинуть на звание «Почётный гражданин Тамбовской области». Как стало известно «Вердикту», за 2025–2026 годы в регионе сформировали пакет обращений, который направляли руководству области и областной думы, а также в структуры Мичуринска. Волков возглавляет

В Рассказове определили подрядчика для благоустройства пляжа за 14 млн рублей 0 Рассказовцам обещают новую зону отдыха у реки, но не в этом купальном сезоне. Благоустройство пляжа на Лесном Тамбове в юго-западной части города должно завершиться до 1 октября 2026 года, поэтому пользоваться обновлённой площадкой в полном объёме жители смогут, скорее всего, только летом 2027-го.

Экс-замруководителя «Цнинской шлюзовой системы» пойдёт под суд за ущерб бюджету в 55 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области направила в Ленинский районный суд Тамбова уголовное дело о превышении должностных полномочий при капитальном ремонте гидротехнических сооружений Тамбовского гидроузла на реке Цна. Фигурантом стал бывший заместитель руководителя филиала «Цнинская шлюзовая система»

Тамбовский подрядчик «Тамбовводтранс» продаёт бизнес за 450 млн рублей 0 ОАО «Тамбовводтранс», работающая в строительстве объектов энергетической и водной инфраструктуры, выставило бизнес на торги по цене 450 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на данные открытой торговой площадки. На продажу выставлен действующий инженерно-строительный

В посёлке Строитель скорую к пациенту с больным сердцем ждали больше двух часов 0 В деловое издание «Вердикт» обратилась жительница Тамбовской области Ксения Чижевская. Она рассказала, что в посёлке Строитель городского округа Тамбов скорую медицинскую помощь ждали более двух часов при симптомах, которые семья сочла жизнеугрожающими. По словам заявительницы, при вызове она

В Тамбовской области запустили программу поддержки семьи вместе с Wildberries и Russ 0 В Тамбовской области запускают программу поддержки семьи, материнства и детства совместно с объединённой компанией Wildberries и Russ. О старте проекта сообщил глава региона Евгений Первышов, уточнив, что инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья». По словам Первышова, идею обсуждали с

Жителя Тамбовской области заподозрили в финансировании экстремистской деятельности 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. О ходе материалов сообщило региональное управление ФСБ. По информации ведомства, гражданин России 1993 года рождения, находясь на территории области, перевёл деньги через банковское онлайн-приложение на