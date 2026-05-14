Суд признал незаконным отказ тамбовского Минсельхоза в субсидии агропредприятию
Вчера, 20:00
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о незаконности отказа Министерства сельского хозяйства Тамбовской области в предоставлении субсидии компании «Добрыня».
Спор возник из-за компенсации части затрат на производство и реализацию зерна. Министерство отказало предприятию, сославшись на отсутствие документов о регистрации в системе ФГИС «Зерно».
Однако суд установил, что компания предоставила документы, оформленные именно через эту систему, а значит была в ней зарегистрирована. Кроме того, суд указал, что при необходимости министерство могло самостоятельно запросить дополнительные сведения, но этого не сделало.
В итоге апелляционная инстанция поддержала вывод суда первой инстанции и признала отказ в субсидии незаконным.
