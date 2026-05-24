|
Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области
Вчера, 20:03
Комментариев: 0
Версия для печати
На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области.
Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир мотострелкового отделения. В зону специальной военной операции его мобилизовали в октябре 2022 года. За время службы он был удостоен ряда наград, включая медаль «За спасение погибавших» и звание Героя Российской Федерации.
— Как вы знаете, по моему поручению всем Героям России, связанным с нашим регионом, присуждается звание «Почётный гражданин Тамбовской области». Я очень благодарен председателю областной Думы Евгению Алексеевичу Матушкину и всем депутатам, что поддержали эту инициативу. Я считаю, что это абсолютно правильное и заслуженное решение, — отметил Евгений Первышов.
Глава региона подчеркнул, что для области большая честь вручить награду уроженцу Моршанского округа.
Согласно наградным материалам, с 23 декабря 2024 года по 18 января 2025 года Максим Старцев вместе с сослуживцем проводил зачистку маршрута диверсионно-разведывательных групп противника в ДНР — от Зелёной Долины до Ивановки. За это время бойцы зачистили 27 опорных пунктов, уничтожили три боевые машины пехоты и около 50 военнослужащих противника, а также взяли в плен трёх человек. Благодаря этим действиям российские подразделения получили возможность продвинуться на стратегически важном направлении.
В июле прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов вручил Максиму Старцеву «Золотую звезду» Героя России.
Во время совещания Евгений Первышов также заявил о необходимости дальнейшей поддержки участников СВО и их семей.
— Мы будем делать всё возможное, чтобы те ребята, которые возвращаются с фронта, могли найти себя в гражданской жизни. Мы должны заботиться о семьях погибших участников специальной военной операции. И обо всех семьях участников СВО. Все ребята, которые на сегодняшний день защищают интересы нашей великой Родины, герои и, конечно, заслуживают внимания и уважения, — подчеркнул глава региона.
Фото: Павел Васильев
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.