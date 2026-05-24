Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской областиНа оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области.

Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир мотострелкового отделения. В зону специальной военной операции его мобилизовали в октябре 2022 года. За время службы он был удостоен ряда наград, включая медаль «За спасение погибавших» и звание Героя Российской Федерации.

— Как вы знаете, по моему поручению всем Героям России, связанным с нашим регионом, присуждается звание «Почётный гражданин Тамбовской области». Я очень благодарен председателю областной Думы Евгению Алексеевичу Матушкину и всем депутатам, что поддержали эту инициативу. Я считаю, что это абсолютно правильное и заслуженное решение, — отметил Евгений Первышов.


Глава региона подчеркнул, что для области большая честь вручить награду уроженцу Моршанского округа.

Согласно наградным материалам, с 23 декабря 2024 года по 18 января 2025 года Максим Старцев вместе с сослуживцем проводил зачистку маршрута диверсионно-разведывательных групп противника в ДНР — от Зелёной Долины до Ивановки. За это время бойцы зачистили 27 опорных пунктов, уничтожили три боевые машины пехоты и около 50 военнослужащих противника, а также взяли в плен трёх человек. Благодаря этим действиям российские подразделения получили возможность продвинуться на стратегически важном направлении.

В июле прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов вручил Максиму Старцеву «Золотую звезду» Героя России.

Во время совещания Евгений Первышов также заявил о необходимости дальнейшей поддержки участников СВО и их семей.

— Мы будем делать всё возможное, чтобы те ребята, которые возвращаются с фронта, могли найти себя в гражданской жизни. Мы должны заботиться о семьях погибших участников специальной военной операции. И обо всех семьях участников СВО. Все ребята, которые на сегодняшний день защищают интересы нашей великой Родины, герои и, конечно, заслуживают внимания и уважения, — подчеркнул глава региона.


На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области. Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир

Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака

Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста местному жителю Дмитрию Хабарову за публичную демонстрацию нацистской символики и жестов. Информация об этом появилась в судебной картотеке. Как установил суд, 1 августа 2025 года мужчина опубликовал в

В Тамбове проведут единый день консультаций по дачам, домам и догазификации СНТ

27 мая в Управлении Росреестра по Тамбовской области пройдёт Единый день консультаций для жителей региона. Специалисты Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» бесплатно ответят на вопросы, связанные с оформлением земельных участков и жилых домов в СНТ, а также с программой социальной догазификации.

Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров

В Тамбовской области продолжается подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую площадку планируют выделить 13 земельных участков общей площадью 448,5 га. Большинство участков расположены в Тамбовском округе — в районе посёлка Комсомолец и

В Тамбовской области создают комиссию по развитию искусственного интеллекта

В Тамбовской области официально утвердили комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый координационный орган возглавил глава региона Евгений Первышов. В состав комиссии вошли 32 человека — руководители и заместители руководителей ключевых

В Моршанске лидирует проект нового парка у железнодорожного вокзала

В Тамбовской области продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые могут обновить уже в следующем году. В Моршанске жители выбирают между двумя общественными пространствами, и пока с заметным отрывом лидирует проект парка по улице Дзержинского. За благоустройство

В Тамбовской области женщину оштрафовали за нападение на фельдшера

В Петровском округе Тамбовской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Инцидент произошёл 23 ноября 2025 года. Фельдшер Петровской центральной районной больницы

После гибели подростка в Первомайском тамбовчан призвали не покупать детям мотоциклы

С наступлением тёплой погоды на дорогах Тамбовской области увеличилось число мотоциклистов. Вместе с этим растёт и количество аварий, в том числе с участием подростков. В региональной Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой без прав и

Легендарная тамбовская фабрика «Тамбовчанка» признана банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ЗАО «Тамбовчанка» — одно из старейших предприятий легкой промышленности региона. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Агапов. Информация о решении

В Тамбове обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта

В Тамбове на площадке «ИТ-парка» прошла конференция «Цифровая трансформация региона: от информационных технологий до искусственного интеллекта», сообщает деловое издание «Вердикт». Участниками встречи стали представители IT-компаний, разработчики, начинающие предприниматели и эксперты в сфере

В Тамбове назвали причины многолетнего подтопления домов на проезде Энергетиков

В Тамбове продолжают разбираться с подтоплением жилых домов №1 и №3 по проезду Энергетиков. Ситуацию обсудили на заседании комитета по ЖКХ городской Думы. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, проблема существует ещё с 1990-х годов. По результатам

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

В Тамбове подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». Победителем стал сотрудник ООО «ПромСтройМонтаж» Дмитрий Прокудин. Конкурс прошёл в рамках национального проекта «Кадры». Участникам предстояло

В Моршанском округе после капремонта открыли мост через Разазовку

В Тамбовской области завершили капитальный ремонт моста через реку Разазовку на дороге «Тамбов — Шацк» — Парский Угол через Хлыстово. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы проводились в Моршанском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас движение по мосту уже

Тамбовская облдума сможет официально проводить заседания дистанционно

В Тамбовской области планируют законодательно закрепить возможность проведения дистанционных заседаний областной Думы и её комитетов. Соответствующий законопроект внёс комитет по законодательству регионального парламента. Документ предусматривает, что удалённый формат можно будет использовать во

Максим Жалнин: бизнесу Тамбовской области нужна единая площадка для развития и диалога

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин заявил о необходимости превратить Союз в реальную площадку для объединения бизнеса региона и обсуждения ключевых экономических вопросов. Об этом он рассказал на ежегодном собрании организации, которой в этом году

Минздрав Тамбовской области проверяет обстоятельства гибели подростка после ДТП в Первомайском

Министерство здравоохранения Тамбовской области начало проверку после резонансного ДТП в рабочем посёлке Первомайский, где погиб 16-летний подросток. Авария произошла вечером 17 мая на улице Больничной. По предварительным данным, юноша, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и врезался

В Тамбове повредили бронзовую фигурку арт-объекта «Репетиция» в сквере Державина

В Тамбове в сквере имени Державина повредили одну из миниатюрных бронзовых фигурок арт-объекта «Репетиция». Повреждение во время ежедневного осмотра обнаружили сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения. Как уточнили изданию «ПроТамбов» в администрации города, фигурку не похитили — сейчас

Спиртзавод под Тамбовом выставили на продажу почти за 4 млрд рублей

Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций АО «Амбер Талвис» — крупного спиртового завода, расположенного в посёлке Новая Ляда под Тамбовом. На продажу выставлены 72,87% акций предприятия. Начальная стоимость пакета составляет 3,9 млрд рублей. Торги должны пройти 18 июня в электронном

На набережной Тамбовского водохранилища построят ЖК «Андреевский» за 2,4 млрд рублей

В Тамбове планируют построить новый жилой комплекс «Андреевский» на улице Андреевской, рядом с набережной Тамбовского водохранилища. Проект предусматривает три очереди строительства общей стоимостью 2,4 млрд рублей. Как сообщает «Вердикт», в рамках проекта появятся три многоквартирных дома

В Тамбовской области хотят сохранить льготу для владельцев автомобилей на газе

В Тамбовской области планируют продлить льготу по транспортному налогу для владельцев автомобилей, работающих на природном газе. С соответствующей инициативой выступил глава региона Евгений Первышов. Как сообщает «Ъ-Черноземье», льготу предлагают сохранить до конца 2028 года. Она распространяется

К «Токарёвской птицефабрике» появились новые претензии о банкротстве

Сразу две компании заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать ОАО «Токарёвская птицефабрика» банкротом. Соответствующие сообщения появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 18 мая уведомление опубликовало ООО «Фортуна», а уже на следующий день — ООО
