Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области Комментариев: 0



Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир мотострелкового отделения. В зону специальной военной операции его мобилизовали в октябре 2022 года. За время службы он был удостоен ряда наград, включая медаль «За спасение погибавших» и звание Героя Российской Федерации.



— Как вы знаете, по моему поручению всем Героям России, связанным с нашим регионом, присуждается звание «Почётный гражданин Тамбовской области». Я очень благодарен председателю областной Думы Евгению Алексеевичу Матушкину и всем депутатам, что поддержали эту инициативу. Я считаю, что это абсолютно правильное и заслуженное решение, — отметил Евгений Первышов.



Глава региона подчеркнул, что для области большая честь вручить награду уроженцу Моршанского округа.



Согласно наградным материалам, с 23 декабря 2024 года по 18 января 2025 года Максим Старцев вместе с сослуживцем проводил зачистку маршрута диверсионно-разведывательных групп противника в ДНР — от Зелёной Долины до Ивановки. За это время бойцы зачистили 27 опорных пунктов, уничтожили три боевые машины пехоты и около 50 военнослужащих противника, а также взяли в плен трёх человек. Благодаря этим действиям российские подразделения получили возможность продвинуться на стратегически важном направлении.



В июле прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов вручил Максиму Старцеву «Золотую звезду» Героя России.



Во время совещания Евгений Первышов также заявил о необходимости дальнейшей поддержки участников СВО и их семей.



— Мы будем делать всё возможное, чтобы те ребята, которые возвращаются с фронта, могли найти себя в гражданской жизни. Мы должны заботиться о семьях погибших участников специальной военной операции. И обо всех семьях участников СВО. Все ребята, которые на сегодняшний день защищают интересы нашей великой Родины, герои и, конечно, заслуживают внимания и уважения, — подчеркнул глава региона.



Фото: Павел Васильев На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области.Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир мотострелкового отделения. В зону специальной военной операции его мобилизовали в октябре 2022 года. За время службы он был удостоен ряда наград, включая медаль «За спасение погибавших» и звание Героя Российской Федерации.Глава региона подчеркнул, что для области большая честь вручить награду уроженцу Моршанского округа.Согласно наградным материалам, с 23 декабря 2024 года по 18 января 2025 года Максим Старцев вместе с сослуживцем проводил зачистку маршрута диверсионно-разведывательных групп противника в ДНР — от Зелёной Долины до Ивановки. За это время бойцы зачистили 27 опорных пунктов, уничтожили три боевые машины пехоты и около 50 военнослужащих противника, а также взяли в плен трёх человек. Благодаря этим действиям российские подразделения получили возможность продвинуться на стратегически важном направлении.В июле прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов вручил Максиму Старцеву «Золотую звезду» Героя России.Во время совещания Евгений Первышов также заявил о необходимости дальнейшей поддержки участников СВО и их семей.Фото: Павел Васильев



